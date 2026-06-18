El fichaje de Ibrahima Konaté por el Real Madrid podría fracasar pronto tras su mala última temporada en el Liverpool: GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Para el Manchester City: se va una leyenda. Bernardo es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador clave en el éxito del club. Era el jugador ideal para Guardiola, quien le adoraba y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se vaya gratis no es lo ideal económicamente, pero se lo tenía merecido tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

Para el Real Madrid: Doble motivo de celebración. Los Blancos fichan a un jugador excepcional gratis y le ganan la partida al Barcelona. Tras meses de rumores, su llegada al Camp Nou parecía segura, pero la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. “The Special One” hizo del fichaje de su compatriota una prioridad y el acuerdo se cerró en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días ya pasaron, Silva demostró en la lucha por el título de la Premier pasada que aún puede decidir los grandes partidos, como en su actuación ante el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto para los jóvenes del plantel: talento y esfuerzo en una misma figura. Por eso el Madrid actuó rápido y ganó la pulseada al Barça. Nota: B+

Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que anhelaba desde hace años. Durante al menos tres veranos, se le vinculó con La Liga, pero Guardiola lo retuvo. Esta vez no hubo forma de convencerlo y por fin jugará en un grande de Europa. El Madrid vive un momento difícil tras ceder el trono español al Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar el trono será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Real Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son tan rápidos como el ex capitán del City. Es cierto que podría haber llegado antes, pero su experiencia y calidad le permiten seguir el ejemplo de Luka Modrić —también fichado por Mourinho— y brillar en España aún en sus treinta y tantos. Nota: A+