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Mohamed Saeed

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El fichaje de Harry Kane por el Barcelona queda «totalmente descartado», tras conocerse los motivos por los que el campeón de La Liga ha dejado de estar interesado en el delantero del Bayern de Múnich

H. Kane
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El Barcelona ha descartado oficialmente fichar a Harry Kane, estrella del Bayern de Múnich, y busca un nuevo goleador. Tras contactos iniciales, el club azulgrana se centra en otras opciones para cubrir la baja de un jugador clave en el Spotify Camp Nou.

  • El Barça centra su atención en Julián Álvarez

    El Barcelona busca un delantero de primer nivel tras la marcha de Robert Lewandowski. El polaco, que garantizaba unos 30 goles por temporada, ha dejado un vacío que el director deportivo, Deco, quiere cubrir. Tras valorar brevemente a Kane, el club se centra ahora en Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

    Sin embargo, el Atlético de Madrid no quiere venderlo a un rival directo.

    Según «Marca», Deco prepara una última ofensiva para avanzar en las negociaciones. La directiva catalana cree que, tras el Mundial, podrá convencer a los rojiblancos para negociar el traspaso del jugador de 26 años, quien ya ha expresado su deseo de cambiar de equipo para dar un paso adelante en su carrera.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Kane prefiere la estabilidad del Bayern a La Liga

    El fichaje de Kane por el Barcelona es imposible. El club lo descarta y el jugador prefiere seguir en Baviera. Kane ha comunicado al Barça que se siente a gusto en Alemania y no quiere dejar el Allianz Arena. El club catalán entiende que insistir por el delantero de 32 años sería inútil.

    Además, el Bayern no quiere venderlo. A diferencia de lo ocurrido hace cuatro años con Lewandowski, Kane no busca un enfrentamiento público con el club alemán. Se espera que el delantero, que marcó 61 goles en la temporada 2025-26, negocie pronto su renovación.


  • Soluciones internas y plan B ofensivo

    Si el fichaje de Álvarez no se concreta, el Barcelona recurrirá a sus propios jugadores en vez de gastar mucho en otro del mercado secundario. El cuerpo técnico cree que los goles se repartirán entre su talento ofensivo, pues varios futbolistas pueden actuar como «falso nueve» o delantero centro. Este plan interno muestra el deseo del club de evitar compras impulsivas en un periodo de escrutinio financiero.

    Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal son las opciones internas para mantener la fluidez ofensiva sin un ‘9’ clásico.


  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Su actuación en el Mundial consolida el estatus de Kane

    Kane no quiere fichar por el Barça justo cuando su valor es máximo. Sus actuaciones con Inglaterra en el Mundial, bajo Tuchel, han sido brillantes y confirman la decisión del Bayern de retenerlo. Con más de 80 goles internacionales, sigue siendo el rematador más letal del fútbol mundial, rasgo que lo hizo atractivo para el Barça.

    Su lealtad al Bayern y la preferencia del Barcelona por un perfil más joven, como el de Álvarez, han puesto fin rápido a esta saga de fichajes.