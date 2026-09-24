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El fichaje de Florian Wirtz por el Liverpool, «un enorme malentendido»: piden al club de Anfield que «desconecte» a la estrella de 116 millones de libras tras un inicio desastroso en Anfield
Cuesta justificar su precio
Wirtz llegó a Anfield por la asombrosa cifra de 116 millones de libras hace más de un año, pero su adaptación al fútbol inglés ha estado muy lejos de ser fluida. El mediapunta alemán no ha logrado cumplir las expectativas de forma constante, lo que ha provocado un intenso escrutinio por su falta de impacto ofensivo desde que se incorporó al club.
La presión alcanzó su punto álgido tras una actuación desastrosa contra el Bournemouth el pasado fin de semana. La leyenda del club Jamie Carragher señaló la actuación del centrocampista y expresó una profunda preocupación por su idoneidad a largo plazo para las exigencias de la Premier League.
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Los expertos hacen una valoración demoledora
En su pódcast, Carragher emitió un veredicto demoledor sobre la reciente actuación del jugador. Al señalar que fue «una de las peores veces que le he visto con la camiseta del Liverpool», el exdefensa cuestionó abiertamente si Wirtz es realmente capaz de triunfar en Merseyside.
Su compañero de tertulia y excentrocampista del Liverpool Dietmar Hamann se hizo eco de esas duras palabras. Al ser preguntado por qué jugador tenía más ganas de ver con Alemania durante el parón internacional, respondió: «El jugador que más me interesa es Wirtz. Incluso los ingleses se han dado cuenta ahora de que lo que pasó entre el Liverpool y Wirtz parece un enorme malentendido».
Hamann continuó con su crítica al rendimiento de su compatriota y se negó a poner excusas. «Habría que preguntárselo a los implicados. Yo solo puedo juzgar lo que veo. Y lo que veo es a un jugador que costó mucho dinero, jugó mal el año pasado y ha vuelto a empezar mal este año», dijo.
La paciencia se agota en Merseyside
Cuando un club invierte una suma de nueve cifras en un fichaje mediático, la exigencia de obtener un rendimiento inmediato es innegociable. Wirtz ha fracasado de forma drástica a la hora de aportar un filo ofensivo fiable, lo que deja a la cúpula del Liverpool ante un complejo dilema respecto a su futuro.
Hamann cree que al astro, que atraviesa dificultades, se le acaba el tiempo para demostrar su valía. "Cuando te fichan por tanto dinero, naturalmente quieren que marques la diferencia en el último tercio del juego", afirmó Hamann. "Lo hace con demasiada poca frecuencia".
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El parón internacional ofrece un salvavidas
Wirtz dejará ahora el implacable foco del fútbol de clubes para incorporarse a la selección de Alemania. Hamann señaló que "será interesante ver cómo rinde, porque si las cosas siguen así en Liverpool, al final pondrán fin a esto".
A su regreso a Anfield, el atacante se enfrenta a una ardua batalla para reconducir su carrera en la Premier League antes de que el club decida seguir el consejo de Hamann y oficialmente darlo por perdido.
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