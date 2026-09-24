En su pódcast, Carragher emitió un veredicto demoledor sobre la reciente actuación del jugador. Al señalar que fue «una de las peores veces que le he visto con la camiseta del Liverpool», el exdefensa cuestionó abiertamente si Wirtz es realmente capaz de triunfar en Merseyside.

Su compañero de tertulia y excentrocampista del Liverpool Dietmar Hamann se hizo eco de esas duras palabras. Al ser preguntado por qué jugador tenía más ganas de ver con Alemania durante el parón internacional, respondió: «El jugador que más me interesa es Wirtz. Incluso los ingleses se han dado cuenta ahora de que lo que pasó entre el Liverpool y Wirtz parece un enorme malentendido».

Hamann continuó con su crítica al rendimiento de su compatriota y se negó a poner excusas. «Habría que preguntárselo a los implicados. Yo solo puedo juzgar lo que veo. Y lo que veo es a un jugador que costó mucho dinero, jugó mal el año pasado y ha vuelto a empezar mal este año», dijo.



