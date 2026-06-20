Getty Images Sport
Traducido por
El fichaje de Curtis Jones por el Inter depende de que el Manchester City contrate a Elliot Anderson; el centrocampista del Liverpool espera su oportunidad
El umbral de 130 millones de libras para el acuerdo
El futuro de los fichajes del Inter este verano depende del City y del Forest. Todo gira en torno a Elliot Anderson, centrocampista de 23 años del Forest, cuyo valor se ha disparado tras una gran temporada en la Premier y ahora es objeto de una guerra de ofertas. Anderson, que representa a Inglaterra en el Mundial con Thomas Tuchel, podría cambiar de aires pronto.
El City lidera la puja, pero el Forest ya rechazó 120 millones de libras. El club de Nottingham insiste en un récord británico y, si el City lo consigue, esa plusvalía activaría una reacción en cadena en toda Europa.
- Getty Images Sport
Frattesi quiere hacerse un hueco
Si el City ficha a Anderson, el Forest buscará un recambio en la Serie A, informa la Gazzetta dello Sport. El club inglés sigue interesado en Davide Frattesi y con el dinero del traspaso podría pagar los 30 millones que pide el Inter. Antes, el Forest dudaba por cuestiones económicas.
Para el Inter, su salida es clave para equilibrar cuentas y financiar otros objetivos. Liberar su salario y recibir un traspaso importante permite a Piero Ausilio y Giuseppe Marotta retomar las negociaciones con el Liverpool por su prioridad en el medio.
Reducir la diferencia con el Liverpool
Jones sigue siendo prioridad para el Inter, pero las negociaciones con el Liverpool avanzan lentas por la valoración del jugador. El club italiano ofreció 20 millones de euros, oferta rechazada por Anfield, que pide unos 30 millones. El Liverpool además quiere incluir una cláusula de reventa significativa por este canterano, que ha jugado toda su carrera en Merseyside.
La venta de Frattesi al Nottingham Forest daría al Inter los fondos necesarios para alcanzar los 30 millones pedidos por el Liverpool. Como el jugador está abierto a jugar en Italia y en la Champions, el único obstáculo que queda es definir el porcentaje de una futura reventa.
- AFP
Jones, fiel a un solo club, aspira a fichar por un equipo italiano dominante
En la temporada 2025-26, Jones jugó 49 partidos con el Liverpool, marcó tres goles y dio tres asistencias. Formado en la cantera desde los nueve años, debutó con el primer equipo en 2019.
Si se concreta su traspaso, el centrocampista se unirá a un equipo que la temporada pasada dominó el fútbol italiano y ganó la Serie A y la Coppa Italia.