El fichaje de Bradley Barcola está más cerca, ya que el Liverpool mantiene conversaciones positivas con el Paris Saint-Germain sobre la valoración

Según Sky Sports y The Athletic, el Liverpool mantuvo conversaciones positivas con el PSG el martes para asegurarse el fichaje de Barcola. Ambas partes están tratando de encontrar un punto en común, ya que ha existido una diferencia considerable en la valoración durante todo el verano.

El PSG pide actualmente una cantidad cercana a 145 millones de libras por Barcola, mientras que el Liverpool busca gastar una cifra más próxima a los 100 millones de libras. A pesar de esta diferencia de 45 millones de libras, la relación entre los clubes al más alto nivel sigue siendo sólida y existe un optimismo real de que se pueda alcanzar un compromiso para resolver la situación.