El fichaje de 105 millones de libras del Arsenal impulsó a Declan Rice tres niveles, y un ex capitán de Inglaterra cree que heredará el brazalete de Harry Kane

¿Cómo llegó Rice a este punto y qué papel desempeñó su fichaje por el Arsenal? Al preguntárselo a Butcher, el ex capitán de Inglaterra —en la campaña «Shirtiette» de Domino’s— habló con GOAL sobre un jugador que algún día podría llevar el brazalete de los Tres Leones: «Cuando pasé del Ipswich al Rangers en 1986, noté que mi nuevo club tenía más títulos que el anterior.

Los Rangers tenían afición e historia, y al pasar del West Ham al Arsenal se nota que el Arsenal ha ganado muchos títulos. Sientes que das un salto de dos o tres niveles porque es un club mucho más grande, muy diferente.

«Sé que el West Ham pasa por un mal momento, pero el Arsenal siempre ha estado ahí, sobre todo con Arsène Wenger ganando trofeos y logrando buenos resultados en Europa.

Para mí, ir a los Rangers fue como decir: “Ahora debo dar un gran salto de calidad”. Te hace jugar mejor y te obliga a dar un paso adelante porque todos quieren ganarte aún más.

En el West Ham pensabas: “Podemos ganarles”. En el Arsenal la mentalidad cambia: “Nos pueden endosar cinco o seis”.

La parte mental y la física avanzan juntas, pero la mental cobra más peso cuando tienes mucha más responsabilidad. Ser capitán de Inglaterra multiplica esa carga por cinco respecto al club.

Declan ya dio el salto mundial: juega en una posición ideal.

Se proyecta al ataque y sabe retroceder; puede cumplir varias funciones. Es un líder que impulsa el juego desde el centro del campo.

Y, sobre todo, con Harry Kane en la delantera, tenemos dos líderes que, si hablan y animan al equipo, serán escuchados».