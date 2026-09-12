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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El fichaje cuestionado del Barcelona se convierte en un dolor de cabeza para los rivales

FEATURES
A. Gordon
M. Rashford
H. Flick
Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División
Inglaterra
Alemania
España

¿Por qué la afición del Barça coreó el nombre de Jordan tras solo 5 partidos?

Anthony Gordon no necesitó mucho tiempo para imponerse en el escenario del Barcelona. Tras disputar apenas cinco partidos desde su fichaje por el gigante catalán el pasado mayo, el extremo inglés comenzó a enviar un mensaje claro a la afición de su nuevo equipo: el traspaso de 70 millones de libras esterlinas podría ser una de las operaciones más exitosas del verano.

Gordon, procedente del Newcastle United, todavía no ha marcado su primer gol con el Barcelona, pero lo ha compensado con cifras llamativas, después de dar cuatro asistencias durante sus primeros partidos, confirmando rápidamente su capacidad para influir en el ataque del equipo bajo la dirección del entrenador Hansi Flick.

Lo llamativo es que el jugador de 25 años no solo logró adaptarse dentro del terreno de juego, sino que también comenzó a ganarse el corazón de la afición del Barcelona fuera de él. Pronunció su discurso de bienvenida en español, idioma que aprendió con la ayuda de un miembro del cuerpo médico español en el Newcastle, antes de añadir algunas frases en catalán durante su intervención ante los aficionados.

Y después de que el valor de la operación suscitara numerosas dudas cuando se cerró, ahora resulta fácil entender por qué los aficionados del Barcelona han empezado a corear el nombre de Gordon en las gradas, según informó "BBC Sport".

  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    De un fichaje polémico a un arranque excepcional

    Cuando Gordon completó su fichaje por el Barcelona este verano, se convirtió en apenas el segundo jugador inglés en incorporarse al club catalán en un traspaso definitivo, después de la leyenda Gary Lineker, que vistió la camiseta del Barcelona en 1986.

    El fichaje estuvo rodeado de numerosos interrogantes, especialmente porque el Barcelona desembolsó cerca de 70 millones de libras esterlinas por los servicios de un jugador que sufrió cierta irregularidad en su rendimiento durante su etapa en la Premier League, pese a su brillante actuación en la Liga de Campeones.

    El Newcastle terminó la temporada en el duodécimo puesto de la Premier League, mientras que Gordon marcó solo seis goles y dio dos asistencias en 26 partidos, con tres de sus seis goles anotados desde el punto de penalti.

    Por ese motivo, surgieron dudas legítimas sobre su capacidad para entrar directamente en el once titular del Barcelona y lidiar con la enorme presión que conlleva vestir la camiseta de uno de los mayores clubes del mundo.

    Sin embargo, Gordon había tenido, apenas unos meses antes de su traspaso al Barcelona, un anticipo temprano de la vida que le esperaba en España.

    Cuando el Newcastle visitó el estadio del Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, el conjunto inglés cayó con un contundente 7-2, con lo que el global de los dos partidos quedó en 8-3 a favor del Barcelona.

    Pese a la dureza del resultado, aquella noche fue una experiencia temprana para Gordon dentro del estadio que más tarde se convertiría en el de su nuevo equipo, como si fuera un preludio de lo que le esperaba unos meses después.

    Pero lo más importante es que sus números europeos fueron completamente distintos a su balance doméstico. En la Liga de Campeones, Gordon marcó 10 goles en 12 partidos y elevó su nivel de forma evidente cuando se enfrentó a los grandes del continente.

    En la tabla de goleadores del torneo solo lo superaron Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, con 15 goles, y Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, que marcó 14 goles.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Gordon se adapta rápidamente a las ideas de Flick

    Gordon no tardó en encontrar su sitio dentro del sistema de Hansi Flick, y se convirtió en un elemento influyente en el ataque catalán gracias a una serie de características que encajan a la perfección con el estilo del Barcelona.

    Su velocidad, su capacidad para el juego directo, su desmarque a la espalda de los defensas y su ataque a los espacios son todos factores que le otorgaron una clara ventaja en la posición de extremo izquierdo, un puesto que Marcus Rashford ocupó en numerosas ocasiones durante la temporada pasada cuando estaba cedido en el Barcelona.

    Cuando le preguntaron a Deco, el director deportivo del Barcelona, por qué eligieron a Gordon en lugar de Rashford, su respuesta fue clara al señalar que el estilo del jugador inglés se ajusta en mayor medida a las ideas que busca el cuerpo técnico.

    Deco afirmó que la manera de jugar de Gordon coincide con lo que quiere el entrenador, algo que los primeros partidos de la nueva temporada empezaron a confirmar sobre el terreno de juego.

    En cuanto al propio Gordon, no ocultó su sensación de comodidad desde su llegada al Barcelona, y aseguró que la ciudad es maravillosa y que sus compañeros le ayudaron a sentirse como en casa, señalando que espera mejorar aún más su nivel cuanto más tiempo permanezca con el equipo.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Un extremo que marca la diferencia sin buscar los focos

    Gordon se posiciona por lo general en la banda izquierda, pero no se limita a un lugar fijo durante todo el partido. Puede mantenerse pegado a la línea para aislar al lateral rival en un duelo individual, así como lanzarse a la espalda de la línea defensiva o entrar hacia el interior para construir una sociedad ofensiva con sus compañeros.

    Esta versatilidad le da a Flick un arma adicional en el último tercio, especialmente con la presencia de Lamine Yamal y Raphinha. Además, los movimientos de Gordon sin balón abren espacios para sus compañeros, mientras que su velocidad ayuda a transformar la posesión en ataques más peligrosos.

    Su influencia no se limita al momento de tener el balón, ya que también destaca por su disposición a presionar de inmediato al rival tras perder la pelota, uno de los aspectos que encaja en gran medida con la filosofía de Flick.

    El técnico alemán explicó que el delantero, como es natural, quiere marcar goles, y que Gordon ya tuvo algunas ocasiones que desperdició, pero que, a cambio, dio el último pase que contribuyó a la creación de goles, algo sumamente importante para el equipo.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mensaje temprano en el partido del Elche

    Quizás el partido ante el Elche fue el momento que reveló a la afición del Barcelona mucho sobre la personalidad de Gordon. En su primer encuentro en LaLiga, el extremo inglés logró generar dos goles en apenas cuatro minutos, comenzando su aventura catalana de una manera ideal.

    Gordon pudo haber marcado su primer gol con la camiseta del Barcelona cuando se plantó solo ante el portero del Elche, pero el jugador tomó una decisión que reveló mucho sobre su mentalidad.

    En lugar de disparar en busca de la gloria personal y de un gol en su debut, optó por pasar el balón con un centro raso frente a la portería a Fermín López, que no tuvo dificultad para alojarlo en la red.

    Gordon pudo haber elegido la solución individual, pero prefirió la opción que beneficia al equipo. Tras el partido, el jugador aseguró que su objetivo es conseguir la victoria, y que el interés del equipo siempre está en primer lugar, especialmente cuando se trata de un club de la talla del Barcelona.

    Y ese momento en concreto transmitió un mensaje importante a la afición: Gordon no parece ser un jugador que busque únicamente los números personales o los focos, sino hacer lo que beneficia al grupo y conduce al equipo hacia el éxito.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    22 goles en 5 partidos: el Barcelona explota en ataque

    El fuerte arranque de Gordon no fue ajeno a la imagen general del Barcelona. El equipo de Flick comenzó la temporada con una faceta ofensiva asombrosa, marcando 22 goles en los primeros cinco partidos, por solo tres recibidos.

    Se trata del inicio ofensivo más poderoso del Barcelona desde que Flick asumió las riendas del equipo en mayo de 2024, mientras que el brillo ofensivo llegó de más de un jugador.

    Raphinha encabeza la lista de goleadores del equipo con ocho goles, seguido de Lamine Yamal con cinco, pero Gordon ha empezado a demostrar que su impacto no necesita necesariamente traducirse en goles.

    Su capacidad para desmarcarse a la espalda de los defensas, la presión constante, la ocupación de espacios y la creación de ocasiones otorgan al Barcelona múltiples opciones en el último tercio.

    Puede fijarse a la banda y obligar al lateral a retroceder, atacar el espacio a la espalda de la defensa o moverse hacia el interior para generar una superioridad numérica cerca de la portería.

    Y cuando el Barcelona pierde el balón, Gordon se convierte rápidamente en un elemento de presión, lo que ayuda al equipo a recuperar la posesión en zonas adelantadas.


  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La pregunta ha cambiado: ¿merece Gordon su lugar en el Barcelona?

    Aún es pronto para emitir un juicio definitivo sobre la experiencia de Gordon en el Barcelona tras solo cinco partidos. La temporada es larga, y mantener el mismo nivel de velocidad, energía y concentración durante meses de competición será un desafío completamente distinto.

    Además, marcar cuatro goles y dar cuatro asistencias, o incluso ofrecer un buen arranque, no significa que todas las preguntas relacionadas con el fichaje hayan desaparecido para siempre. Pero lo cierto es que la pregunta ha cambiado de forma evidente.

    Antes de su traspaso, el debate giraba en torno a la capacidad de Gordon para jugar en el Barcelona, y a si el club había pagado una cantidad exagerada para hacerse con sus servicios. Ahora, en cambio, el debate se ha desplazado a otro punto más interesante: ¿hasta qué punto puede convertirse Gordon en un jugador importante dentro del proyecto de Flick?

    Cinco partidos han bastado para dar a la afición catalana razones reales para el optimismo. El extremo inglés todavía no ha marcado su primer gol, pero ofrece pases decisivos, corre, presiona, abre espacios y pone el interés del equipo por encima de la gloria personal.

    Y aunque aún le queda mucho por demostrar, parece que Gordon ya ha empezado a escribir un nuevo capítulo dentro del Barcelona, un capítulo que podría transformar un fichaje que en un principio despertó dudas en una de las incorporaciones más influyentes de la temporada.

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