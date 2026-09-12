Anthony Gordon no necesitó mucho tiempo para imponerse en el escenario del Barcelona. Tras disputar apenas cinco partidos desde su fichaje por el gigante catalán el pasado mayo, el extremo inglés comenzó a enviar un mensaje claro a la afición de su nuevo equipo: el traspaso de 70 millones de libras esterlinas podría ser una de las operaciones más exitosas del verano.
Gordon, procedente del Newcastle United, todavía no ha marcado su primer gol con el Barcelona, pero lo ha compensado con cifras llamativas, después de dar cuatro asistencias durante sus primeros partidos, confirmando rápidamente su capacidad para influir en el ataque del equipo bajo la dirección del entrenador Hansi Flick.
Lo llamativo es que el jugador de 25 años no solo logró adaptarse dentro del terreno de juego, sino que también comenzó a ganarse el corazón de la afición del Barcelona fuera de él. Pronunció su discurso de bienvenida en español, idioma que aprendió con la ayuda de un miembro del cuerpo médico español en el Newcastle, antes de añadir algunas frases en catalán durante su intervención ante los aficionados.
Y después de que el valor de la operación suscitara numerosas dudas cuando se cerró, ahora resulta fácil entender por qué los aficionados del Barcelona han empezado a corear el nombre de Gordon en las gradas, según informó "BBC Sport".