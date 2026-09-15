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El fichaje bomba del Barcelona Rodri revela una llamada privada con el técnico del Real Madrid Jose Mourinho tras rechazar un traspaso al Bernabéu
Una elección difícil entre gigantes españoles
La llegada de Rodrigo al Barcelona representa uno de los traspasos más significativos de la historia reciente de LaLiga. Tras una etapa muy exitosa a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, el centrocampista de 30 años se encontró en el centro de una intensa batalla por su fichaje entre los dos clubes más prestigiosos de España.
Rodri revela que Mourinho se puso en contacto directamente para exponer su visión sobre el jugador en la capital española. El centrocampista expresó su sorpresa por que los detalles de su interacción se hubieran hecho públicos, pero mantuvo el respeto por ese acercamiento.
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Un rechazo respetuoso
Rodri explicó que, aunque agradecía el interés, su corazón estaba puesto en el proyecto deportivo que se estaba construyendo en el Barcelona. Sin embargo, sintió que era necesario mantener un nivel de cortesía profesional con Mourinho, dada la talla del entrenador en el mundo del fútbol. Cuando le preguntaron por los detalles del intercambio, Rodri tuvo cuidado de no traicionar la privacidad del diálogo, aunque reconoció los esfuerzos de Mourinho.
«Bueno, no creo que sea su lugar revelar una conversación privada, pero obviamente expresó su deseo de que yo fuera y de lo que podría aportar al equipo», dijo Rodri a Mundo Deportivo. «El trato fue muy bueno. Cuando tomé la decisión también le llamé para agradecerle el interés y el trato. Creo que es un entrenador fantástico; ya lo ha demostrado allí donde ha estado durante sus exitosas etapas, y el Real Madrid va a ser un rival duro en esta liga».
Ignorando el ruido político y los enlaces externos
A lo largo del mercado de fichajes, varios factores externos amenazaron con complicar la transición de Rodri. Circularon rumores de que sus posibles vínculos con el candidato presidencial Enrique Riquelme podrían haber enfriado el interés del Madrid, pero el centrocampista insistió en que en aquel momento seguía totalmente centrado en sus obligaciones con la selección española.
"Sinceramente, viví todo esto al margen porque ocurrió, si no recuerdo mal, durante el Mundial y yo estaba centrado con mi selección en lograr lo que hoy es el hito más importante que he conseguido", declaró Rodri.
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Duelo de alto voltaje con el Madrid
En última instancia, el atractivo del Camp Nou resultó más fuerte que las peticiones personales de Jose Mourinho o las promesas de los aspirantes a la presidencia. La llegada de Rodri a Cataluña se considera un momento transformador para el club en su objetivo de recuperar su dominio tanto en España como en Europa. Su capacidad para controlar el ritmo de un partido y su inteligencia defensiva son cualidades que la cúpula del Barcelona consideró esenciales para su evolución a largo plazo. Con el Madrid llamado a ser su principal rival por el título, el centrocampista se enfrentará inevitablemente al hombre al que rechazó.
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