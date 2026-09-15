Rodri explicó que, aunque agradecía el interés, su corazón estaba puesto en el proyecto deportivo que se estaba construyendo en el Barcelona. Sin embargo, sintió que era necesario mantener un nivel de cortesía profesional con Mourinho, dada la talla del entrenador en el mundo del fútbol. Cuando le preguntaron por los detalles del intercambio, Rodri tuvo cuidado de no traicionar la privacidad del diálogo, aunque reconoció los esfuerzos de Mourinho.

«Bueno, no creo que sea su lugar revelar una conversación privada, pero obviamente expresó su deseo de que yo fuera y de lo que podría aportar al equipo», dijo Rodri a Mundo Deportivo. «El trato fue muy bueno. Cuando tomé la decisión también le llamé para agradecerle el interés y el trato. Creo que es un entrenador fantástico; ya lo ha demostrado allí donde ha estado durante sus exitosas etapas, y el Real Madrid va a ser un rival duro en esta liga».