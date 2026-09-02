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El fiasco del Chelsea Mykhailo Mudryk habla tras cerrar un dramático traspaso al Tottenham para reencontrarse con Roberto De Zerbi en una doble operación en Stamford Bridge
El Tottenham completa un doble golpe al Chelsea
El Tottenham Hotspur se ha hecho con Mudryk en calidad de cedido por una temporada desde el Chelsea, con una opción para hacer permanente el traspaso por 75 millones de libras. Poco después de anunciar al jugador de 25 años, el Spurs cerró un acuerdo de 7 millones de libras por Tosin, excompañero suyo en Stamford Bridge, que llega como sustituto de Kevin Danso, que se ha unido al Sunderland cedido.
Mudryk se convierte en el primer jugador en pasar directamente entre los rivales londinenses desde que el portero Carlo Cudicini hiciera el cambio en 2009. Las llegadas suponen los fichajes noveno y décimo del verano para el Tottenham, lo que eleva el gasto total del mercado cerca de los 400 millones de libras junto con los movimientos anteriores por Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Savio.
- Newspix
Mudryk, deseoso de volver a trabajar con De Zerbi
Reaccionando al traspaso, Mudryk expresó su alegría por volver a encontrarse con su antiguo entrenador. «Es una sensación estupenda», declaró a la web oficial del Tottenham. «Estoy deseando empezar a entrenar y a jugar para el club, y me hace muchísima ilusión reencontrarme con Roberto De Zerbi.
«Soy un jugador que aporta velocidad y creatividad, y quiero ayudar tanto en ataque como en defensa. Quiero ilusionar a la afición. Veo que aquí hay una plantilla fuerte y con buenos jugadores, y tengo ganas de compartir césped y momentos especiales con ellos».
De Zerbi, que entrenó a Mudryk durante la temporada 2021-22 en el Shakhtar Donetsk, dio la bienvenida al reencuentro. «Habiendo trabajado con Misha al principio de su carrera, sé exactamente lo que puede aportar a nuestro equipo», afirmó De Zerbi. «Tiene la calidad para cambiar un partido con su velocidad y su capacidad en situaciones de uno contra uno, y es un talento ofensivo y emocionante. Le voy a exigir mucho a Misha y es nuestro trabajo ayudarle a encontrar la mejor versión de sí mismo. Si lo hacemos, entonces puede convertirse en un jugador muy importante para nosotros. Estoy muy feliz de que haya elegido venir aquí y no veo la hora de volver a trabajar con él».
El fichaje defensivo Tosin también expresó su entusiasmo: «Estoy en una parte importante de mi carrera y, después de hablar con el entrenador y conocer el tipo de fútbol que quiere jugar, creo que encajo muy bien. Quiere que el equipo juegue con valentía y eso es algo que yo siempre intento hacer. Quiero lograr lo máximo posible, llevar a este equipo y a este club todo lo arriba que podamos, hasta donde merecemos estar. Eso es algo que hay que hacer todos y cada uno de los días, especialmente en el campo de entrenamiento, y voy a aportar esa mentalidad al club».
Giro de última hora tras no alcanzar sus objetivos
El Tottenham recurrió a Mudryk después de los contratiempos sufridos en el cierre del mercado en otros frentes, tras no lograr el fichaje de Cody Gakpo, del Liverpool, ni el de Iliman Ndiaye, del Everton, que finalmente eligió al Manchester City.
La operación ofrece al ucraniano una oportunidad para reconstruir su carrera. Tras fichar por el Chelsea por 62 millones de libras en enero de 2023, Mudryk pasó 20 meses apartado debido a presuntas infracciones de dopaje tras un resultado adverso en una muestra de orina. Recibió autorización para volver en julio después de que la Football Association y la Agencia Mundial Antidopaje resolvieran el asunto, y no competía desde noviembre de 2024.
- AFP
Encontrando su mejor nivel en el norte de Londres
Mudryk vivió algunas de las mejores etapas de su carrera bajo las órdenes de De Zerbi en el Shakhtar Donetsk y ahora intentará asegurarse minutos con regularidad. Como De Zerbi espera el máximo compromiso, el extremo debe ponerse rápidamente a tono y hacerse un sitio en la renovada plantilla del Tottenham.
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