Reaccionando al traspaso, Mudryk expresó su alegría por volver a encontrarse con su antiguo entrenador. «Es una sensación estupenda», declaró a la web oficial del Tottenham. «Estoy deseando empezar a entrenar y a jugar para el club, y me hace muchísima ilusión reencontrarme con Roberto De Zerbi.

«Soy un jugador que aporta velocidad y creatividad, y quiero ayudar tanto en ataque como en defensa. Quiero ilusionar a la afición. Veo que aquí hay una plantilla fuerte y con buenos jugadores, y tengo ganas de compartir césped y momentos especiales con ellos».

De Zerbi, que entrenó a Mudryk durante la temporada 2021-22 en el Shakhtar Donetsk, dio la bienvenida al reencuentro. «Habiendo trabajado con Misha al principio de su carrera, sé exactamente lo que puede aportar a nuestro equipo», afirmó De Zerbi. «Tiene la calidad para cambiar un partido con su velocidad y su capacidad en situaciones de uno contra uno, y es un talento ofensivo y emocionante. Le voy a exigir mucho a Misha y es nuestro trabajo ayudarle a encontrar la mejor versión de sí mismo. Si lo hacemos, entonces puede convertirse en un jugador muy importante para nosotros. Estoy muy feliz de que haya elegido venir aquí y no veo la hora de volver a trabajar con él».

El fichaje defensivo Tosin también expresó su entusiasmo: «Estoy en una parte importante de mi carrera y, después de hablar con el entrenador y conocer el tipo de fútbol que quiere jugar, creo que encajo muy bien. Quiere que el equipo juegue con valentía y eso es algo que yo siempre intento hacer. Quiero lograr lo máximo posible, llevar a este equipo y a este club todo lo arriba que podamos, hasta donde merecemos estar. Eso es algo que hay que hacer todos y cada uno de los días, especialmente en el campo de entrenamiento, y voy a aportar esa mentalidad al club».



