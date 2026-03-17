El fiasco de la reunión del Chelsea pone de manifiesto que los Blues, con su torpeza, ya no son un club serio

Tras la firma de un nuevo contrato a largo plazo por parte de Reece James la semana pasada, el Chelsea hizo mucho ruido sobre el hecho de que un canterano de Cobham hubiera decidido comprometer su futuro con el club. Solo ahora la directiva ha decidido que la cantera es un activo positivo sobre el terreno de juego, y no solo en el balance financiero.
Desde la llegada de BlueCo y el nombramiento de Laurence Stewart y Paul Winstanley como codirectores deportivos, el Chelsea ha vendido a muchas estrellas de primer equipo que llevaban en el club desde que eran niños. La mayoría se marchó en nombre de las necesidades del PSR, y las ventas de la cantera se contabilizan como «beneficio puro».
Basta con fijarse en unos pocos nombres para darse cuenta del error de Chelsea. Los laterales izquierdos Lewis Hall e Ian Maatsen son probablemente los más destacados que siguen jugando en la Premier League, pero hay dos casos que duelen más que otros.
La amarga salida de Mason Mount en 2023 fue compleja y, para ser justos, no se le puede achacar totalmente al BlueCo. La cuestión fundamental es que Mount era del Chelsea de pies a cabeza, una de las principales razones por las que ganaron su segunda Liga de Campeones y parecía destinado a jugar con ellos hasta el día de su retirada. Es más una pena que una indignación que sea jugador del Manchester United.
Pero luego está Conor Gallagher. El rival Tottenham lo quiso fichar por primera vez en 2023, aunque él no quería marcharse y el nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, no quería venderlo, a pesar de la disposición del Chelsea a llegar a un acuerdo por motivos de la regla del límite salarial. Gallagher se quedó un año más, fue nombrado vicecapitán por Pochettino y luego fue puesto a la venta.
Gallagher había acordado fichar por el Atlético de Madrid, pero este quería vender un jugador al Chelsea como parte del acuerdo. El delantero Samu Aghehowa era el candidato inicial, pero ese acuerdo no se concretó. En su lugar, los Blues recuperaron a João Félix tras una decepcionante cesión en 2023. Para anunciar el fichaje de Félix, el Chelsea publicó en redes sociales un vídeo de él en Cobham con el pie de foto «De vuelta a casa». La bofetada adicional es que el internacional portugués fue expulsado de la plantilla cinco meses después.