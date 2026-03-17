El fiasco de la reunión del Chelsea pone de manifiesto que los Blues, con su torpeza, ya no son un club serio

En una temporada de la Premier League marcada por tonterías teatrales más que ninguna otra, el Chelsea está haciendo todo lo posible por llevarse la palma en ese aspecto. Al fin y al cabo, es mucho más fácil hacer eso que ganar el título.

La última travesura de los Blues tiene que ver con el corrillo de jugadores al comienzo de cada mitad, en el que se encargan de reunirse alrededor del balón en el círculo central antes del saque inicial. Antes de la derrota por 1-0 del sábado en casa ante el Newcastle, el árbitro Paul Tierney quedó cómicamente atrapado en medio de ese corrillo.

«Se presta más atención y se hace más hincapié en las cosas que no importan», se lamentó el entrenador Liam Rosenior. «Voy a dejarlo muy claro. Quiero proteger a mis jugadores. Respeto el juego. Mis jugadores tomaron la decisión de que querían estar alrededor del balón, para respetarlo y mostrar unidad y liderazgo. Esa no es mi decisión. Fue una decisión entre el grupo de líderes y el equipo.

«Mis jugadores tomaron la decisión de rodear el balón para mostrar unidad; no es mi decisión. No hay nada irrespetuoso en ello. Si Paul se hubiera centrado más en su trabajo, que es marcar la diferencia correcta, hoy habríamos tenido un penalti. Centrémonos en las cosas que son importantes.

«Seré sincero, hoy no he hablado con Paul ni con sus árbitros, pero hablaré con la PGMOL y con los árbitros para intentar entender por qué ha pasado esto hoy. Nos dijeron, en el reglamento, que se trata de una cuestión de timing. Solo quiero encontrar una solución a esto. Estamos hablando de algo que no es ni de lejos tan importante como lo que ha pasado».