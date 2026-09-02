El Feyenoord acelera para fichar a Reiss Nelson tras la rescisión de su contrato con el Arsenal

Según Voetbalzone, el Feyenoord trabaja para cerrar el fichaje del extremo inglés Reiss Nelson después de la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato con el Arsenal. El delantero de 26 años es ahora agente libre, lo que permite al club neerlandés negociar su llegada al margen de las restricciones habituales de la fecha límite del mercado de fichajes.

Nelson ya pasó la temporada 2021-22 cedido en De Kuip, donde se convirtió rápidamente en un jugador muy querido por la afición bajo la dirección del entonces entrenador Arne Slot. Su familiaridad con el entorno del club y su buena relación con los aficionados han hecho que un reencuentro sea una opción atractiva para ambas partes.

La dirección del Feyenoord considera que la incorporación a coste cero es una oportunidad de bajo riesgo y alta recompensa para reforzar sus opciones en las bandas de cara a la próxima temporada.