Lineker ha mostrado su apoyo a Kane para ganar el próximo Balón de Oro. El exdelantero de Inglaterra elogió al actual capitán de la selección, y describió sus logros recientes como fenomenales.

Kane sigue disfrutando de un estado de forma increíble tanto con el Bayern de Múnich como con Inglaterra. Recientemente igualó el récord de 125 internacionalidades de Peter Shilton, al marcar dos goles en una victoria por 3-0 en la Nations League sobre la República Checa en Wembley.

El delantero ha marcado seis goles con el Bayern en siete apariciones esta temporada. Esto llega después de una asombrosa campaña anterior en la que marcó 61 goles con el Bayern y otros 12 con su selección.