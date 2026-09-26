Getty Images Sport
Traducido por
El Fenerbahçe, sancionado por la FIFA con una prohibición de fichar durante tres ventanas mientras el gigante turco afronta una crisis de inscripciones
El organismo rector impone una sanción severa
El gigante de Estambul fue incluido oficialmente en la lista de prohibiciones de inscripción de la FIFA por obligaciones financieras pendientes de resolver. Esta medida disciplinaria impide al club inscribir nuevos jugadores durante tres ventanas de fichajes consecutivas. La directiva debe ahora saldar la deuda pendiente para garantizar que futuras operaciones de mercado no se vean comprometidas.
- AFP
Aún no se ha emitido ningún comentario oficial.
La FIFA no ha hecho pública la cantidad adeudada ni ha identificado a la parte perjudicada en su registro oficial. La cúpula del club turco también ha mantenido el silencio y no ha emitido ningún comunicado ni a los accionistas ni a la prensa. Hasta que una de las dos partes aclare el asunto, los detalles exactos del caso seguirán siendo estrictamente confidenciales.
Los desafíos del cumplimiento financiero en la Superliga turca
El caso pone de relieve los recurrentes problemas de cumplimiento a los que se enfrentan los clubes turcos en relación con las normas regulatorias internacionales. En el marco de la normativa de la FIFA, este embargo se levantará de inmediato en cuanto el Fenerbahce abone la cantidad adeudada. Una demora prolongada invalidaría cualquier preacuerdo contractual con los objetivos y alteraría la estabilidad del vestuario.
- AFP
La directiva se apresura para evitar el estancamiento
El Fenerbahçe debe actuar con rapidez para resolver la disputa antes de que se abra el próximo mercado. Levantar el embargo es clave para mantener la profundidad de la plantilla de cara a su lucha por el título y su campaña europea. No saldar la deuda corre el riesgo de dejar a la plantilla estancada durante varias temporadas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias