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Fenerbahce SK v Eyüpspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traducido por

El Fenerbahçe, sancionado por la FIFA con una prohibición de fichar durante tres ventanas mientras el gigante turco afronta una crisis de inscripciones

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El Fenerbahçe ha recibido un duro revés por una importante resolución disciplinaria de la FIFA que podría hacer que el club tenga prohibido inscribir nuevos jugadores en los próximos tres mercados de fichajes. El gigante turco apareció en la lista actualizada de clubes sancionados del organismo rector mundial tras una disputa por obligaciones financieras pendientes.

  • El organismo rector impone una sanción severa

    El gigante de Estambul fue incluido oficialmente en la lista de prohibiciones de inscripción de la FIFA por obligaciones financieras pendientes de resolver. Esta medida disciplinaria impide al club inscribir nuevos jugadores durante tres ventanas de fichajes consecutivas. La directiva debe ahora saldar la deuda pendiente para garantizar que futuras operaciones de mercado no se vean comprometidas.

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    Aún no se ha emitido ningún comentario oficial.

    La FIFA no ha hecho pública la cantidad adeudada ni ha identificado a la parte perjudicada en su registro oficial. La cúpula del club turco también ha mantenido el silencio y no ha emitido ningún comunicado ni a los accionistas ni a la prensa. Hasta que una de las dos partes aclare el asunto, los detalles exactos del caso seguirán siendo estrictamente confidenciales.

  • Los desafíos del cumplimiento financiero en la Superliga turca

    El caso pone de relieve los recurrentes problemas de cumplimiento a los que se enfrentan los clubes turcos en relación con las normas regulatorias internacionales. En el marco de la normativa de la FIFA, este embargo se levantará de inmediato en cuanto el Fenerbahce abone la cantidad adeudada. Una demora prolongada invalidaría cualquier preacuerdo contractual con los objetivos y alteraría la estabilidad del vestuario.

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    La directiva se apresura para evitar el estancamiento

    El Fenerbahçe debe actuar con rapidez para resolver la disputa antes de que se abra el próximo mercado. Levantar el embargo es clave para mantener la profundidad de la plantilla de cara a su lucha por el título y su campaña europea. No saldar la deuda corre el riesgo de dejar a la plantilla estancada durante varias temporadas.

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