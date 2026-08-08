Más informaciones destacan que la posible salida de Sorloth es crucial para la estrategia de fichajes del Atlético este verano. Se espera que los fondos generados por la operación equilibren las finanzas del club y, al mismo tiempo, liberen margen salarial para incorporar a Vlahovic. Aunque todavía no se ha presentado una oferta formal que alcance el precio exigido por el Atlético, las conversaciones entre ambas partes sobre el traspaso del delantero siguen en marcha.