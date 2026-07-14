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El Fenerbahçe acuerda con el Marsella el traspaso de Mason Greenwood por 42 millones de euros, mientras el exdelantero del Manchester United rechaza la oferta de Arabia Saudí
Un grande del fútbol turco ficha a un extremo
Según Foot Mercato, el Fenerbahçe fichará a Greenwood tras pagar al Marsella 42 millones de euros (35,6 millones de libras). El acuerdo incluye 40 millones fijos y 2 millones en variables. Aunque el Marsella recibió ofertas mayores del Atlético de Madrid y del Al-Ahli saudí, el exextremo del Manchester United eligió la liga turca.
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La salida de Greenwood bate un récord
La salida de Greenwood es clave para el Marsella, que buscaba recortar gastos. El club aprovechó la venta de su valioso activo para equilibrar las cuentas. El traspaso superará el récord del club, fijado en 2016 cuando Michy Batshuayi fichó por el Chelsea por 39 millones de euros.
Greenwood consigue un lucrativo contrato
Greenwood deja Francia tras marcar 48 goles y dar 17 asistencias en 81 partidos de Ligue 1. Su acierto convenció al Fenerbahçe, que lo fichó por cuatro años. En Estambul cobrará unos 10 millones de euros (8,5 millones de libras) por temporada.
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El Fenerbaçe se prepara para pelear por el título.
La llegada de Greenwood culmina la renovación del plantel dirigida por el técnico del Fenerbaçe, Ismail Kartal, para una exigente temporada nacional y europea. Se prevé que se adapte pronto a los fichajes de renombre como Nathan Ake y Vedat Muriqi y aporte la profundidad de plantilla necesaria. Su primer reto será mantener su buen estado de forma bajo presión, mientras el equipo trata de acabar con el dominio del Galatasaray, campeón de la Super Lig turca en las últimas cuatro temporadas.
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