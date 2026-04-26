Como Guerreiro no es titular, su baja no afecta mucho al Bayern. Si se recupera pronto, podría ser clave en la rotación final de temporada. Ha sido titular en los últimos cuatro partidos de la Bundesliga y probablemente lo habría sido en los tres restantes. En la Champions, no jugó ninguno de los dos duelos de cuartos contra el Real Madrid.

Llegó en 2023 del Borussia Dortmund y, tras anunciar el Bayern que no renovará su contrato, saldrá este verano como agente libre. Su futuro podría estar en la Juventus o el Benfica.

Esta temporada ha pasado muchos partidos en el banquillo, pero aún así ha sumado 27 encuentros, seis goles y tres asistencias.