El FC Bayern tiene un nuevo motivo de preocupación... ¿y pronto un Joshua Kimmich 2.0? Las notas de la temporada de las estrellas del FCB

Tras el doblete de 2019 y el histórico sextete de 2020, el FC Bayern vivió una pequeña sequía si se mide con sus propias expectativas. Solo en 2024 se quedó sin títulos, pero el resto de años ganó la Bundesliga y poco más.

Ahora, tras dominar la Bundesliga, el campeón récord volvió a Berlín y sumó la Copa DFB. Solo la eliminación en semis de la Champions y la derrota liguera ante el Augsburgo en enero empañan una temporada formidable del FCB, marcada por dos figuras. En cambio, un futbolista con un salario desorbitado fue la gran decepción.

Nota: Los jugadores con menos de 600 minutos no reciben nota.