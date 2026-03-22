«El FC Bayern también perderá jugadores»: Markus Krösche responde a las críticas de Uli Hoeneß

En los últimos años, el Eintracht se había convertido en el club más eficaz de la Bundesliga a la hora de vender jugadores. En 2023, Randal Kolo Muani fichó por el París Saint-Germain por 95 millones de euros; en enero de 2025, Omar Marmoush se marchó al Manchester City por 75 millones de euros; y Hugo Ekitike fichó por el Liverpool FC en verano por 95 millones de euros. Sin embargo, el Frankfurt no está a la altura de sus propias expectativas en la temporada actual.

Actualmente ocupa el séptimo puesto en la Bundesliga, lo que significaría quedarse fuera de las competiciones internacionales, a menos que el octavo clasificado, el SC Freiburg, se imponga en la Copa DFB, primero en semifinales contra el VfB Stuttgart y luego en la final contra el FC Bayern o el Bayer Leverkusen.

Hoeneß declaró al respecto en un acto de la Frankfurt School of Finance & Management: «Personalmente, no soy muy partidario de vender a los buenos jugadores. Siempre digo en el FC Bayern: somos un club comprador, no un club vendedor». Dirigiéndose al portavoz de la junta directiva del Frankfurt, Axel Hellmann, añadió: «Axel Hellmann también acabará comprendiendo que, a la larga, con cada venta se pierde sustancia. Está bien recibir 50 o 60 millones de vez en cuando, pero ¿cuál es la consecuencia?».