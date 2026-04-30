El SSC Nápoles fichó a Osimhen el verano pasado por 75 millones de euros, procedente del Galatasaray. Con 27 goles en 31 partidos, el delantero brilla de nuevo esta temporada.

Antes de esta campaña, el Arsenal pagó 67 millones al Sporting por Viktor Gyökeres. Sin embargo, el sueco no ha cumplido del todo las expectativas, pues suma 21 goles en 49 partidos con los Gunners. Por eso, según el informe, el club busca un nuevo refuerzo de primer nivel para el centro del ataque. El Galatasaray, por su parte, querría recuperar al menos la cantidad invertida en Osimhen en caso de una futura venta.