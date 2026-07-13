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El FC Bayern sigue a una estrella del FC Barcelona y ya contactó a su entorno

Bundesliga
Bayern Múnich
Fichajes
J. Kounde
Barcelona
Primera División

El Bayern Múnich quiere fichar a Jules Koundé y los rumores cobran fuerza.

Según el periódico español «Sport», el FC Bayern de Múnich ha contactado con el entorno del internacional francés para conocer su situación y su disposición a fichar, procedente del FC Barcelona.

  • Según el diario «Bild», el Bayern de Múnich está interesado en el jugador de 27 años, titular en el Barça de Hansi Flick y en la selección francesa de Didier Deschamps. Sin embargo, el club debería antes traspasar a varios futbolistas para liberar presupuesto tras los fichajes de Ismail Sabari y Nathaniel Brown, que costaron unos 100 millones de euros en total.

    En la lista de transferibles figuran Sacha Boey, Bryan Zaragoza y Joao Palhinha.

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  • Kounde & DembeleIMAGO / APL

    Jules Koundé renueva su contrato con el Barça hasta 2030

    Según Sport, Koundé prioriza quedarse en el FC Barcelona, donde renovó hasta 2030. Prefiere jugar de lateral derecho, aunque también puede actuar como central.

    Se formó en el Girondins de Burdeos y en 2019 fichó por el Sevilla FC por 35 millones de euros; con los andaluces ganó la Liga Europa 2020. En 2022 el Barcelona lo incorporó por 50 millones, y desde entonces ha conquistado tres Ligas y una Copa del Rey.

    En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue titular en los seis partidos de Francia. El martes, los galos se miden en semifinales a España, campeona de Europa.

  • Jules Koundé: su trayectoria y sus estadísticas más destacadas

    Equipo

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    FC Barcelona

    188

    10

    22

    FC Sevilla

    133

    9

    3

    Girondins de Burdeos

    70

    4

    1

    Francia

    54

    -

    -


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