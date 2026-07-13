El FC Bayern sigue a una estrella del FC Barcelona y ya contactó a su entorno

Según Sport, Koundé prioriza quedarse en el FC Barcelona, donde renovó hasta 2030. Prefiere jugar de lateral derecho, aunque también puede actuar como central.

Se formó en el Girondins de Burdeos y en 2019 fichó por el Sevilla FC por 35 millones de euros; con los andaluces ganó la Liga Europa 2020. En 2022 el Barcelona lo incorporó por 50 millones, y desde entonces ha conquistado tres Ligas y una Copa del Rey.

En el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue titular en los seis partidos de Francia. El martes, los galos se miden en semifinales a España, campeona de Europa.