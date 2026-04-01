El FC Bayern se hizo de oro gracias a Kompany: uno de los mayores éxitos de Hasan Salihamidzic en el mercado de fichajes se está convirtiendo cada vez más en un fracaso

No se puede empezar mejor una carrera profesional: Cuando Joshua Zirkzee debutó con el primer equipo del FC Bayern el 19 de diciembre de 2019, con tan solo 18 años, apenas necesitó tiempo para entrar en juego: 104 segundos después de sustituir a Philippe Coutinho, marcó el importante gol del 2-1 ante el SC Freiburg con su primer toque de balón. Al final, los muniqueses ganaron incluso por 3-1 y el joven holandés fue elegido mejor jugador del partido.
Solo tres días después, contra el VfL Wolfsburgo, la historia se repite: de nuevo el Bayern necesita un gol, de nuevo el entrenador Hansi Flick da entrada al joven en los últimos minutos en sustitución de Coutinho, y de nuevo Zirkzee, con su primer toque de balón, da la ventaja al FCB, que esta vez gana por 2-0. «Es sencillamente genial verlo», se entusiasma su compañero de equipo David Alaba. De repente, todo el mundo habla de Zirkzee y más de uno cree que el FC Bayern ya tiene en sus filas al sucesor de Robert Lewandowski.