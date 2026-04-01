El FC Bayern se hizo de oro gracias a Kompany: uno de los mayores éxitos de Hasan Salihamidzic en el mercado de fichajes se está convirtiendo cada vez más en un fracaso

Casi seis años y medio después, Zirkzee no ha cumplido esa promesa, ni ha encontrado la felicidad futbolística en ningún otro sitio. El holandés, que ahora tiene casi 25 años, dio lo que parecía un gran salto en su carrera al fichar por el Manchester United en 2024, pero allí oscila entre el once inicial y el banquillo. Aunque esta temporada la balanza se inclina cada vez más hacia el banquillo.

Desde el despido de Ruben Amorim y la llegada del entrenador Michael Carrick en enero, la ya de por sí difícil situación del seis veces internacional se ha agravado aún más. Desde entonces, solo ha disputado un total de 28 minutos en diez partidos de la Premier League, sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia.

Y, por el momento, poco indica que esto vaya a cambiar de aquí al final de la temporada. Y es que, en esos diez partidos, el ManUnited ha sumado nada menos que 23 puntos y, como tercero en la tabla, vuelve a estar en camino de clasificarse para la Liga de Campeones por primera vez desde 2023. Carrick ha encontrado su núcleo y los competidores Benjamin Sesko (cinco goles), Bryan Mbeumo (tres goles, dos asistencias) y Matheus Cunha (tres goles, tres asistencias) rinden de forma constante bajo las órdenes del nuevo entrenador.







