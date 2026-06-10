El FC Bayern podría vender al jugador de 20 millones: debe buscar nuevo club

Sin embargo, su historial médico hace poco probable que algún club pague esa cifra por Ito, de 27 años. Debido a dos fracturas consecutivas del metatarso, ha jugado solo 31 partidos oficiales con el Bayern en dos años.

Su temporada de debut fue una pesadilla: se fracturó el metatarso en un amistoso de pretemporada y no volvió hasta febrero. Ocho partidos después, en marzo, sufrió la misma lesión, que lo marginó hasta el otoño siguiente.

Aunque la Bundesliga se decidió pronto a favor del Bayern, Ito volvió a lesionarse en febrero con una rotura fibrilar. En la zaga central, el zurdo, al igual que Min-Jae Kim, quedó atrás ante el dúo consolidado Jonathan Tah y Dayot Upamecano en los duelos clave.

Tampoco logró imponerse como lateral izquierdo, pese a las lesiones de Alphonso Davies, pues en los encuentros clave jugaban Josip Stanisic o Konrad Laimer.