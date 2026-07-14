El FC Bayern no tiene opciones en las negociaciones: ¿pagará el Manchester City 100 millones de euros por una joven promesa del Mundial?

El Lille espera una subasta al haber interés de clubes como Manchester United, Arsenal y, en menor medida, Bayern Múnich.

A diferencia de sus rivales, el City quiere incorporarlo de inmediato al primer equipo y no cederlo de nuevo al Lille, pese a la exigencia del presidente Olivier Letang. Esta condición podría frustrar el fichaje.

Además, los «Skyblues» ya ficharon a Elliot Anderson, un centrocampista de primer nivel, en este mercado. Solo por el jugador de 23 años, que representa a Inglaterra en el Mundial, se estima que llegaron a Nottingham entre 140 y 150 millones de euros.