«Para mí, es un jugador que el FC Bayern debería seguir de cerca», afirmó Müller, comentarista de MagentaTV, tras la gran actuación de Manzambi con Suiza en el Mundial contra Bosnia y Herzegovina, que terminó 4-1. Mats Hummels, compañero en el equipo campeón del mundo de 2014, también comentarista e icono defensivo del Borussia Dortmund, añadió: «O el BVB».
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«El FC Bayern debería seguirlo de cerca»: Thomas Müller recomienda a su exequipo una nueva estrella del Mundial
Manzambi ingresó en el 72’, con 0-0, en el segundo partido de Suiza en el Mundial, el jueves. Los suizos sufrían ante la férrea defensa bosnia, pero el atacante rompió el empate con su desequilibrio.
A los dos minutos de saltar al campo, el jugador del Friburgo marcó de volea el 1-0 y dio la ventaja a los favoritos del Grupo B. En el último cuarto de hora, casi todos los ataques pasaron por él. Asistió en el segundo gol, obra de Rubén Vargas, y cerró la goleada con el 3-0.
«Se nota su flexibilidad y naturalidad. Además, ya muestra madurez en sus decisiones y una buena ética de trabajo. En Friburgo pertenece a un equipo que trabaja muy duro, y su evolución es muy positiva», elogió Müller al joven suizo.
- AFP
Parece que el Bayern también está interesado: ¿fichará Johan Manzambi por un gran club?
A principios de 2023, el joven Manzambi, de 17 años, pasó de la cantera del Servette de Ginebra a la del Friburgo. Hacia el final de la temporada 2024/25 se afianzó en el primer equipo y su gran salto a la fama llegó la temporada pasada. En la campaña 2023/24 se consolidó como pieza clave del subcampeón de la Europa League: marcó siete goles y dio nueve asistencias en 47 partidos.
Desde hace meses se le vincula con equipos de élite: Bayern de Múnich, París Saint-Germain, Borussia Dortmund, Real Madrid y Manchester United siguen su progresión.
Su contrato con el Friburgo vence en 2030 y no incluye cláusula de rescisión, así que el club no tiene prisa por venderlo. Más actuaciones destacadas en el Mundial aumentarían aún más su valor.
Ante Bosnia-Herzegovina, Manzambi, quien debutó en junio de 2025, jugó su 14.º partido internacional (5 goles). Tras ganar a Bosnia y, pese al empate inicial ante Catar (1-1), Suiza encara con claridad la siguiente ronda. El miércoles cerrará la fase de grupos frente a Canadá, anfitrión compartido.
Gran actuación de Johan Manzambi: estadísticas del Suiza-Bosnia y Herzegovina.
Partido
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina
Resultado
4-1 (0-0)
Goles
1-0 Manzambi (74'), 2-0 Vargas (84'), 3-0 Manzambi (90'), 3-1 Mahmic (90'+3), 4-1 Xhaka (90'+8, penalti)
Competición
Copa Mundial 2026, fase de grupos, 2.ª jornada
Estadio
Los Ángeles (EE. UU.)