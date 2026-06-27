La Juve le ofreció al jugador de 26 años un contrato de un año por ocho millones de euros, pero ni él ni sus representantes han respondido. Como la negociación se arrastra desde hace meses y el contrato vence en cuatro días, la “Vecchia Signora” lo toma como plazo final: si no acepta antes del 30 de junio, su futuro en Turín se descartará.

Su padre, Milos, preferiría que fichara por el FC Barcelona o el Bayern de Múnich, pero, según La Gazzetta, ninguno de los dos clubes ha hecho aún una aproximación formal. El Barça negocia con Julián Álvarez y el Bayern con Ismael Saibari, así que por ahora no necesitan más refuerzos.