Al final del partido, los jugadores del Bayern celebraron con moderación; parecía que ganar su 35.º título de la Bundesliga no les importaba mucho, pues aún quedan otros títulos en juego esta temporada.
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El FC Bayern celebra su 35.º título de la Bundesliga sin la copa: vuelve a sorprender
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Cuando entregaron las camisetas de campeones al equipo y a su staff, algunos sonrieron. La camiseta blanca mostraba una cacatúa con la equipación clásica del Bayern —roja con rayas blancas en las mangas—, sosteniendo la copa. Nada más. Ni el 35, ni el título de campeón de Alemania, ni el «Forever Number 1», ni explicación alguna.
¿Para qué? Todos en el Bayern y sus aficionados con memoria desde hoy hasta mayo habrán entendido la broma privada. Luego reapareció el propio cacatúa: Leon Goretzka mostró el animal de porcelana que, desde la primera celebración del título con Vincent Kompany, forma parte del inventario del campeón alemán con más títulos.
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FCB: un campeonato sin título, pero con un trofeo especial
Para quienes no siguen mucho al FCB o tienen la memoria cansada por la IA: el 10 de mayo de 2025, durante la celebración del título, el entrenador Vincent Kompany sorprendió a sus jugadores colocando una cacatúa de porcelana blanca en el podio.
Días después se reveló que el Bayern se había llevado el ave la semana anterior del lujoso restaurante Käfer. Allí, tras el 2-2 del Bayer Leverkusen ante el SC Friburgo, los muniqueses celebraron el título en la barra y alguien se llevó el pájaro, que desde entonces se convirtió en su talismán. El dueño de Käfer, Michael Käfer, les regaló el objeto, valorado en unos 1000 euros, y hasta lo llevaron al Mundial de Clubes.
En la final de la Copa de Alemania contra el Leipzig, el 25 de mayo, el loro volvió a aparecer y la victoria fue bávara. Si depende del Bayern, no será la última vez que lo veamos esta temporada.