El FC Bayern anuncia un diagnóstico desalentador: Giulia Gwinn estará de baja por tiempo indefinido

Según el parte médico del Bayern, Gwinn sufrió una luxación de hombro y, de momento, se tratará con terapia conservadora. En los próximos días se harán pruebas para valorar la evolución. Su presencia en las próximas semanas, incluida la ida de semifinales de la Champions ante el Barcelona, es duda.

Gwinn se perderá el partido de vuelta contra Austria con la selección alemana, pero su ausencia afectará más al Bayern en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Barcelona (25 de abril y 3 de mayo).