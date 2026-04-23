Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP
Christian Guinin

Traducido por

¡El FC Barcelona anuncia que se pierde el resto de la temporada! Sin embargo, parece que Lamine Yamal se libra del peor de los casos

World Cup
L. Yamal
Primera División
Spain
Barcelona

Lamine Yamal se lesiona en el partido de liga del FC Barcelona contra el Celta de Vigo. Sin embargo, parece que no se da el peor de los casos.

El Barça informó el jueves que Yamal sufrió una lesión muscular en el muslo, pero el club asegura que no peligra su participación en el Mundial. Antes, Mundo Deportivo había hablado de una rotura muscular y puesto en duda su presencia en la cita.

  • Se estima una baja de al menos cinco o seis semanas, aunque podría alargarse si la recuperación es más lenta.

    Faltan siete semanas para el inicio del torneo en Estados Unidos, Canadá y México. El 11 de junio se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde.

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Yamal se lesiona tras transformar un penalti

    Yamal sufrió una curiosa lesión contra el Celta de Vigo. En el minuto 40, el joven de 18 años transformó con maestría un penalti que él mismo había provocado, dando la ventaja al Barça, que acabó siendo el resultado final. Sin embargo, en lugar de celebrar, señaló al banquillo que se había lesionado. Luego se tumbó en el césped, mientras sus compañeros, desconcertados, se agolpaban a su alrededor.

    El cuerpo médico lo atendió brevemente y, cojeando y visiblemente decepcionado, se marchó al vestuario. Lo reemplazó Roony Bardghji.

Primera División
Getafe crest
Getafe
GET
Barcelona crest
Barcelona
BAR