AFP
Traducido por
El favorito de Mauricio Pochettino envía un mensaje de «hemos hecho historia» a los jugadores del Tottenham, que no están rindiendo al nivel esperado, mientras Roberto De Zerbi asume el cargo en los Spurs
Wanyama hace un llamamiento a la unidad bajo el mando de De Zerbi
Ante la amenaza muy real de descenso que se cierne sobre el Tottenham, Wanyama ha pedido a la plantilla y a la afición que apoyen sin reservas al nuevo entrenador, De Zerbi. El técnico italiano ha heredado un equipo que se encuentra a solo un punto de la zona de descenso, pero Wanyama cree que el exentrenador del Brighton es la persona adecuada para enderezar el rumbo en el Tottenham Hotspur Stadium.
Al referirse al nombramiento, Wanyama se deshizo en elogios hacia el nuevo técnico. «Creo que todo el mundo debería apoyarle», declaró el keniano a The Times. «Es un entrenador joven fantástico y creo que cumplirá. De Zerbi ha demostrado que, allá donde ha ido, ha mejorado el club. ¿Por qué no iba a hacerlo con los Spurs? Sé que le dará la vuelta a la situación. Cumplirá».
El italiano ya ha dejado claro que está comprometido con el proyecto a largo plazo, y ha declarado que seguirá siendo el entrenador del Tottenham la próxima temporada, pase lo que pase con la clasificación del equipo en la liga.
- Getty Images Sport
Abordar los temores de descenso
Hace tan solo dos años, la posibilidad de que los Spurs descendieran a la Championship habría parecido imposible, pero una racha desastrosa y una crisis de lesiones sin precedentes han dejado al club en una situación delicada. Wanyama admitió que a menudo tiene que tranquilizar a los vecinos preocupados por el futuro del club.
«Les recuerdo lo buenos que son», dijo Wanyama refiriéndose a la plantilla actual. «Y les digo que algunos de ellos ya han hecho historia al ganar la Europa League. Tienen que asegurarse de no echar por tierra lo que han conseguido hasta ahora, de sacar al club de la zona de descenso. Y sé que son capaces de hacerlo porque son mejores de lo que la gente cree. Donde se encuentran ahora mismo no les define. No define al club».
- Getty Images Sport
Inspirándose en el espíritu de Pochettino
Los años de mayor éxito de Wanyama se vivieron bajo la dirección de Pochettino, cuyo posible regreso a los Spurs se barajó antes del nombramiento de De Zerbi. Aunque muchos aficionados esperaban el regreso del actual seleccionador de Estados Unidos, Wanyama cree que los jugadores deben encontrar ahora esa misma motivación interna que el argentino solía exigir.
«Era como una figura paterna para todos porque estaba ahí, tanto dentro como fuera del campo», recordó Wanyama. «Y exigía mucho, pero de una forma muy particular. Solía tratar a los jugadores de la manera en que cada uno necesitaba ser tratado. Conocía los puntos fuertes de todos y sabía quién necesitaba un empujón o un pequeño tirón de orejas para despertar. Siempre fue sincero conmigo. Quería demostrarle que podía mantenerme al más alto nivel con el trabajo duro que él exigía».
La lucha del Tottenham por evitar el descenso
De Zerbi se pondrá al frente del Tottenham por primera vez el próximo domingo, cuando el equipo visite al Sunderland en la Premier League. El Tottenham se encuentra a solo un punto de la zona de descenso.