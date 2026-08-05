El fantasma del "FIFA Gate" regresa: la guerra de los archivos digitales allana el camino para derrocar a Infantino

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, se encuentra en una posición nada envidiable tras los últimos movimientos de la UEFA y de varias federaciones nacionales en su contra, con el objetivo de frenar su proyecto de vender una parte del Mundial.

El sitio "Foot Mercato" publicó hoy un extenso informe en el que abordó la situación de Infantino y la posibilidad de que abandone su cargo en los próximos meses, a causa del escándalo del "proyecto FIFA Forward".

Después de que la Unión Europea de Fútbol obligara a Gianni Infantino a renunciar a su plan de crear una estructura comercial para atraer a inversores del sector privado a las futuras competiciones de la FIFA, la UEFA abrió un nuevo frente al exigir la conservación inmediata de todos los documentos relacionados con el caso.

Esta amenaza se considera grave, ya que la Unión Europea ya no habla de discrepancias estratégicas o de diferencias en la gobernanza, sino que ahora insinúa la posibilidad de recurrir a la justicia, al arbitraje y a las quejas regulatorias.

En su notificación oficial a la FIFA, la Unión Europea solicita la conservación de los correos electrónicos, los documentos electrónicos, las comunicaciones internas, las ofertas financieras, los documentos relacionados con los inversores y toda la información almacenada digitalmente que pueda arrojar luz sobre el origen del proyecto "FIFA Forward" y su preparación.