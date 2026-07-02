El fantasma del colapso... ¿Cuál es la hoja de ruta para reconstruir la identidad de la selección saudí?

La marcha de Yasser Al-Meshal puede abrir una nueva etapa con cambios en el cuerpo técnico y en la plantilla, pero no bastará si no se mejora la forma de trabajar.
La selección saudí necesita un proyecto a largo plazo que arranque en las categorías inferiores, reevalúe el sistema de jugadores locales, les dé minutos reales y les anime a profesionalizarse en el extranjero, mientras se consolida una identidad técnica que no varíe con cada torneo o entrenador.
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El éxito en el fútbol moderno no surge de decisiones apresuradas, sino de un proyecto integral a largo plazo. Si Arabia Saudí quiere recuperar su prestigio continental y mundial, debe reformular el sistema en su totalidad, pues lo ocurrido en el Mundial fue solo el resultado de problemas acumulados durante años.