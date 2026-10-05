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El fantasma de Renard: una triste historia que inquieta a Arabia Saudí en la final de la Copa del Golfo 27

FEATURES
H. Renard
G. Donis
Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
Arabia Saudí
Emiratos Arabes Unidos
Gulf Cup
Francia
Grecia
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos

¿Cuál es la historia?

Tras años de ausencia en la escena final, la selección de Arabia Saudí regresa de nuevo a la final de la Copa del Golfo Arábigo, pero esta vez en medio de una vieja historia cuyas páginas no se han cerrado por completo, y de recuerdos que siguen presentes cada vez que Arabia Saudí se acerca a un partido decisivo. La Copa del Golfo 27 brinda a Arabia Saudí una nueva oportunidad de escribir un final diferente, después de que el equipo se ausentara de la final desde la edición de 2019.

La selección saudí se prepara para enfrentarse a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos, mañana martes por la noche, en el estadio "Al-Inmaa" de Yeda, bajo la dirección del entrenador griego Georgios Donis, en un partido en el que Arabia Saudí busca recuperar el título del Golfo y poner fin a los años de espera que ha vivido la afición saudí desde la última coronación de la selección en el torneo.

  • 2019: el comienzo que terminó en amargura

    Cuando la selección de Arabia Saudí llegó a la final de la Copa del Golfo 24 en Catar en 2019, estaba dirigida por el francés Hervé Renard, en medio de grandes esperanzas de regresar con el título al Reino, sobre todo porque Arabia Saudí vivía una nueva etapa con el técnico francés, que reconstruyó el equipo y le otorgó una personalidad diferente.

    Sin embargo, la final no escribió el desenlace que los saudíes esperaban, después de que Arabia Saudí perdiera ante Baréin por un gol a cero, transformando la escena del sueño del título a una nueva decepción, y la selección quedó eliminada del torneo sin el trofeo pese a haber llegado al último partido.

    Y desde aquel momento, la selección de Arabia Saudí no ha logrado alcanzar la final de la Copa del Golfo, convirtiéndose la edición de 2019 en la última estación de Arabia Saudí en el partido final, antes de regresar ahora de nuevo a la misma escena, pero en circunstancias diferentes, con un entrenador diferente y un rival diferente.

  • FBL-CAF-2027-QUALIFIER-CIV-GHAAFP

    Renard, un fantasma del pasado

    No se trata de que Renard esté en el torneo o de que la selección de Arabia Saudí vaya a enfrentarse a él de nuevo, sino de los recuerdos que dejó aquella etapa ligados a los partidos decisivos, pues el técnico francés se convirtió en parte de una época importante en la historia de Arabia Saudí, y su nombre quedó asociado a grandes éxitos, aunque también estuvo presente en uno de los últimos momentos de desconsuelo saudí en la Copa del Golfo.

    Y con el regreso de la selección a la final tras casi siete años, vuelven de forma automática los recuerdos de aquel partido, sobre todo porque la afición saudí busca esta vez un final completamente diferente, después de una larga espera por un nuevo título en el torneo.

    Deshacerse de ese legado podría ser uno de los motores psicológicos de Arabia Saudí antes de enfrentarse a los Emiratos Árabes Unidos, ya que el equipo no juega solo por una nueva copa, sino por escribir una página distinta de aquella que terminó en Qatar hace años.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Denis ante una misión diferente

    Georgios Donis afronta la final con una oportunidad importante de devolver a la selección saudí al podio de los campeones, después de haber logrado conducir al Al-Akhdar hasta el partido decisivo, pero sabe al mismo tiempo que llegar a la final no será suficiente para una afición que espera el título.

    La importancia del encuentro aumenta porque la selección saudí lo disputa en su propio terreno y ante su público, lo que eleva el techo de las expectativas y hace que cualquier resultado que no sea el título resulte aún más doloroso.

    Por otro lado, Donis tendrá que lidiar con la presión física y técnica que rodea al partido, especialmente tras el enfrentamiento del Al-Akhdar ante Qatar, que se prolongó hasta los 120 minutos y terminó en los penaltis.

    Todo lo que ocurrió en 2019 ya forma parte del pasado, pero el fútbol brinda ahora a la selección saudí una nueva oportunidad para borrar aquel recuerdo mediante la conquista del título ante los Emiratos Árabes Unidos, en un partido que será diferente en sus detalles, su ambiente y sus cálculos.

    Arabia Saudí llegó a la final por primera vez desde la edición de 2019, y los Emiratos Árabes Unidos se interponen en su camino hacia el título, mientras la afición espera que el estadio Al-Inmaa sea testigo de un final distinto para la historia que comenzó hace años y terminó con amargura en Qatar.

    Y entre el fantasma de Renard y los recuerdos de la final de 2019, el Al-Akhdar afronta el partido de mañana sabiendo que la historia no se borra con palabras, sino con una nueva victoria que sume una copa a las vitrinas de la selección y conceda a la afición saudí un momento largamente esperado.

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