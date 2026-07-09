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Bradley Barcola PSG France GFXGOAL
Krishan Davis

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El extremo francés Bradley Barcola debe dejar el PSG y demostrar su talento como posible sustituto de Mohamed Salah en el Liverpool

Analysis
World Cup
B. Barcola
Paris Saint-Germain
Francia
FEATURES
Y. Diomande
Liverpool
Francia vs Marruecos
Ligue 1
Premier League
M. Salah

Los aficionados del Liverpool seguirán con interés el Francia-Marruecos de este jueves en el Mundial. Un posible fichaje añade un trasfondo intrigante al partido: el extremo de «Les Bleus», Bradley Barcola, podría llegar a Anfield este verano, irónicamente como consecuencia de que los Reds perdieran la pugna con el París Saint-Germain por su objetivo prioritario para la banda.

Barcola admite que no sabe qué pasará tras el Mundial, lo que sugiere que podría dejar el Parc des Princes si no recibe más minutos, pues las negociaciones de su contrato están paralizadas.

Liverpool, que busca un reemplazo de renombre para Mohamed Salah tras su salida en 2026, podría ser su destino ideal.

Hasta ahora su progresión en el PSG ha sido irregular, pero un cambio de aires a Inglaterra podría cambiarlo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PSGAFP

    En la jerarquía

    Casi tres años después de fichar por el PSG procedente del Lyon, Barcola esperaba ser titular indiscutible, pero no ha sido así.

    A pesar de una sólida temporada de debut con 14 participaciones en goles, los parisinos reforzaron la banda izquierda tras la salida de Kylian Mbappé fichando a Desire Doué en verano de 2024 y, en enero de 2025, a Khvicha Kvaratskhelia.

    Su campaña 2024-25 fue excepcional (21 goles, 21 asistencias), pero se le marginó en los duelos clave del tramo final, incluida la final de la Liga de Campeones contra el Inter, y apenas completó los 90 minutos como titular.

    La tendencia se mantuvo en la 2025-26, con un bajón a 13 goles y 7 asistencias. Luis Enrique solía rotar a sus estrellas en la Ligue 1 para preservarlos para la Champions, y Barcola no fue titular en cuartos, semis ni la final europea. Tampoco salió del banquillo en los duelos ligueros contra Lyon y Mónaco en la primera vuelta.

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  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Un Mundial irregular

    En la selección francesa, Barcola aspiraba a ser el titular en la banda izquierda, pero su rendimiento sigue siendo irregular, como en el Mundial.

    No fue titular en el debut contra Senegal, pero entró y marcó el gol de la victoria dos minutos después. Eso le dio la titularidad ante Irak, donde no brilló, y volvió al banquillo para el cierre de grupo frente a Noruega.

    De nuevo entró desde el banquillo a 25 minutos del final y sirvió un centro perfecto para el cabezazo de Doué que cerró el marcador. Didier Deschamps le devolvió la titularidad en dieciseisavos contra Suecia, y Barcola respondió con un gran remate en la segunda parte tras una asistencia magistral de Michael Olise.

    Mantuvo su sitio ante Paraguay en octavos, pero su discreta actuación en la ajustada victoria por 1-0 podría costarle la titularidad en cuartos contra Marruecos.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «No es intocable»

    El torneo de Barcola se desarrolla en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el Parc des Princes, pues las negociaciones de renovación están estancadas por sus dudas sobre los minutos de juego en París. Su contrato vence en 2028.

    Al inicio del verano se informó de que no estaba en venta, pues el PSG lo valoraba en un «precio mucho más alto» que los 116 millones de libras (155 millones de dólares) que el Manchester City pagó recientemente por Elliot Anderson, del Nottingham Forest, según The Athletic.

    Sin embargo, la postura de los campeones de Europa parece haber cambiado de repente. Esta semana, el especialista en fichajes Fabrizio Romano afirmó en su canal de YouTube: «Hasta la semana pasada, Barcola era intocable; ahora lo veo vinculado a varios clubes. La realidad es que Barcola no es intocable. Barcola tiene serias posibilidades de abandonar París en el mercado de fichajes de verano».

    Y añadió: «Es clave que, en el PSG, las negociaciones de su renovación están completamente paralizadas desde hace tiempo. Ahora mismo no hay acuerdo y el club pediría una cantidad importante».

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  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Uno entra, otro sale?

    La postura del PSG sobre el fichaje de Barcola podría haber cambiado porque el club busca aprovechar una oportunidad de mercado para fichar a una de las revelaciones de la temporada 2025-26.

    Liverpool parecía favorito para fichar este verano a Yan Diomande, la sensación del RB Leipzig y de Costa de Marfil, en una operación valorada en unos 100 millones de euros (87 millones de libras/115 millones de dólares), Sin embargo, el jugador de 19 años preferiría fichar por el club parisino, convencido de que, bajo Luis Enrique, tendrá más opciones de ganar títulos y, quizá, el Balón de Oro.

    El Leipzig pide 130 millones de euros (111 millones de libras/148 millones de dólares) por el jugador, cifra que obligaría al PSG a equilibrar sus cuentas. Gonçalo Ramos ya fue vendido al AC Milan y Lee Kang-in fichará por el Atlético de Madrid. Barcola podría ser el siguiente si queda cuarto en la jerarquía de extremos.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Una ganancia para el Liverpool

    Irónicamente, el Liverpool podría salir ganando al fichar a Barcola tras quedarse sin su objetivo principal, Diomande. Es un movimiento que conviene a ambos.

    En Anfield tendría asegurados los minutos que busca, pues los Reds reestructuran su ataque tras la marcha de Salah. El nuevo técnico, Andoni Iraola, deberá gestionar con cuidado la participación del joven Rio Ngumoha, que cumplirá 18 años en agosto. El estilo del español encaja a la perfección con un extremo veloz como Barcola.

    Además, el club necesita una estrella que compense la salida de Salah, y Barcola es uno de los pocos jugadores del mercado con ese perfil. Su experiencia en ligas menores inspira más confianza que la de Diomande.

    El Arsenal también está interesado, aunque ahora se centra en el atacante del Aston Villa Morgan Rogers.

  • FBL-WC-2026-PRESSER-FRAAFP

    «La verdad es que no lo sé»

    Barcola admitió en el Mundial que su futuro está abierto.

    «Ahora mismo estoy muy centrado en el Mundial», declaró en la rueda de prensa de la selección francesa previa al partido contra Paraguay. «Pero en cuanto a lo que pase después, sinceramente, de momento no lo sé».

    Lo único claro es que, con la llegada de Diomande, Barcola necesita salir del PSG y relanzar su carrera cuanto antes.

World Cup
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