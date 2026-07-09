El extremo francés Bradley Barcola debe dejar el PSG y demostrar su talento como posible sustituto de Mohamed Salah en el Liverpool

Casi tres años después de fichar por el PSG procedente del Lyon, Barcola esperaba ser titular indiscutible, pero no ha sido así.

A pesar de una sólida temporada de debut con 14 participaciones en goles, los parisinos reforzaron la banda izquierda tras la salida de Kylian Mbappé fichando a Desire Doué en verano de 2024 y, en enero de 2025, a Khvicha Kvaratskhelia.

Su campaña 2024-25 fue excepcional (21 goles, 21 asistencias), pero se le marginó en los duelos clave del tramo final, incluida la final de la Liga de Campeones contra el Inter, y apenas completó los 90 minutos como titular.

La tendencia se mantuvo en la 2025-26, con un bajón a 13 goles y 7 asistencias. Luis Enrique solía rotar a sus estrellas en la Ligue 1 para preservarlos para la Champions, y Barcola no fue titular en cuartos, semis ni la final europea. Tampoco salió del banquillo en los duelos ligueros contra Lyon y Mónaco en la primera vuelta.