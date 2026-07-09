Casi tres años después de fichar por el PSG procedente del Lyon, Barcola esperaba ser titular indiscutible, pero no ha sido así.

A pesar de una sólida temporada de debut con 14 participaciones en goles, los parisinos reforzaron la banda izquierda tras la salida de Kylian Mbappé fichando a Desire Doué en verano de 2024 y, en enero de 2025, a Khvicha Kvaratskhelia.

En la 2024-25 firmó 21 goles y 21 asistencias, pero se le marginó en los duelos clave, como la final de la Liga de Campeones ante el Inter, y apenas completó los 90 minutos.

La tendencia se mantuvo en la 2025-26, con un balance de 13 goles y siete asistencias. Luis Enrique solía rotar a sus estrellas en la Ligue 1 para preservarlas para la Champions, y Barcola no fue titular en cuartos, semis ni la final de otra campaña europea triunfal. Tampoco salió del banquillo en los duelos clave de liga contra Lyon y Mónaco en la primera mitad de curso.