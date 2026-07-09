Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Bradley Barcola PSG France GFXGOAL
Krishan Davis

Traducido por

El extremo francés Bradley Barcola debe dejar el PSG y demostrar su talento como estrella reemplazando a Mohamed Salah en el Liverpool

Analysis
World Cup
B. Barcola
Paris Saint-Germain
Francia
FEATURES
Y. Diomande
Liverpool
Francia vs Marruecos
Ligue 1
Premier League
M. Salah

Los aficionados del Liverpool siguen con interés el Francia-Marruecos de este jueves. Un posible fichaje lo convierte en un partido con trasfondo intrigante: el extremo francés Bradley Barcola podría llegar a Anfield este verano, irónicamente, tras perder los Reds la puja por Yan Diomande frente al PSG.

Barcola admite que no sabe qué pasará tras el Mundial, lo que sugiere que podría dejar el Parc des Princes si no recibe más minutos, pues ya congeló las negociaciones de su contrato.

Liverpool, que busca un sustituto de renombre para Mohamed Salah tras su salida en 2026, podría ser su destino ideal.

Hasta ahora su progresión en el PSG no ha cumplido las expectativas, pero un cambio de aires a Inglaterra podría revertir la situación.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PSGAFP

    En la jerarquía

    Casi tres años después de fichar por el PSG procedente del Lyon, Barcola esperaba ser titular indiscutible, pero no ha sido así.

    A pesar de una sólida temporada de debut con 14 participaciones en goles, los parisinos reforzaron la banda izquierda tras la salida de Kylian Mbappé fichando a Desire Doué en verano de 2024 y, en enero de 2025, a Khvicha Kvaratskhelia.

    En la 2024-25 firmó 21 goles y 21 asistencias, pero se le marginó en los duelos clave, como la final de la Liga de Campeones ante el Inter, y apenas completó los 90 minutos.

    La tendencia se mantuvo en la 2025-26, con un balance de 13 goles y siete asistencias. Luis Enrique solía rotar a sus estrellas en la Ligue 1 para preservarlas para la Champions, y Barcola no fue titular en cuartos, semis ni la final de otra campaña europea triunfal. Tampoco salió del banquillo en los duelos clave de liga contra Lyon y Mónaco en la primera mitad de curso.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Un Mundial irregular

    Barcola esperaba ser el referente de Francia en la banda izquierda, pero su rendimiento con la selección ha sido irregular y así llegó al Mundial.

    No fue titular en el debut contra Senegal, pero marcó el gol decisivo dos minutos después de entrar. Jugó de inicio ante Irak sin brillar y volvió al banquillo contra Noruega.

    De nuevo entró desde el banquillo, envió un centro preciso que Doué cabeceó en los últimos minutos y cerró el marcador. Didier Deschamps le devolvió la titularidad en octavos ante Suecia, y Barcola respondió con un gran remate en la segunda parte tras una asistencia de Michael Olise.

    Mantuvo su sitio ante Paraguay en octavos, pero su discreta actuación en la ajustada victoria por 1-0 podría costarle la titularidad en cuartos contra Marruecos.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «No es intocable»

    El torneo de Barcola se desarrolla en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el PSG, pues las negociaciones de renovación están estancadas por sus dudas sobre su lugar en la jerarquía del Parc des Princes. Su contrato vence en 2028.

    Al inicio del verano se informó que no estaba en venta, pues el PSG lo valoraba muy por encima de los 116 millones de libras (155 millones de dólares) que el Manchester City pagó recientemente por Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, según The Athletic.

    Sin embargo, la postura de los campeones de Europa parece haber cambiado de repente. Esta semana, en su canal de YouTube, el especialista en fichajes Fabrizio Romano afirmó: «Hasta la semana pasada, Barcola era intocable; ahora lo veo vinculado a varios clubes. La realidad es que Barcola no es intocable. Barcola tiene serias posibilidades de abandonar París en el mercado de fichajes de verano».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Uno entra, otro sale?

    La postura del PSG sobre el fichaje de Barcola podría haber cambiado porque el club busca aprovechar el mercado para fichar a una de las revelaciones de la temporada 2025-26.

    Liverpool parecía favorito para fichar este verano a Diomande, la joya del RB Leipzig y Costa de Marfil, en un traspaso valorado en unos 100 millones de euros (87 millones de libras/115 millones de dólares), Sin embargo, el jugador de 19 años preferiría fichar por el PSG, convencido de que el proyecto de Luis Enrique le brindará más opciones de títulos y, quizá, del Balón de Oro.

    El Leipzig pide 130 millones de euros por él, cifra que obligaría al PSG a equilibrar sus cuentas. Gonçalo Ramos ya fue traspasado al AC Milan y Lee Kang-in fichará por el Atlético de Madrid, así que Barcola podría pedir salir si ve que tendrá aún menos minutos la próxima temporada.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Una ganancia para el Liverpool

    No fichar a Diomande podría beneficiar al Liverpool, pues el traspaso de Barcola a Merseyside conviene a todos. En Anfield tendría la titularidad que busca.

    Los Reds quieren renovar su ataque tras la marcha de Salah y ya ficharon a Víctor Muñoz. El técnico Andoni Iraola deberá dosificar al joven Rio Ngumoha, que cumplirá 18 en agosto, pero Barcola podría ser clave desde el inicio, pues su estilo ofensivo y de alta intensidad encaja a la perfección con el del entrenador español.

    Además, el club necesita una estrella que compense la salida de Salah, y Barcola, con varios años de Champions a sus espaldas, garantiza un impacto inmediato que Diomande, más joven y con menos experiencia, no puede asegurar.

  • FBL-WC-2026-PRESSER-FRAAFP

    «La verdad es que no lo sé»

    Barcola admitió en el Mundial que su futuro está abierto.

    «Ahora mismo estoy muy centrado en el Mundial», declaró en una rueda de prensa con la selección francesa antes del partido contra Paraguay. «Pero en cuanto a lo que pase después, sinceramente, de momento no lo sé».

    La inminente llegada de Diomande lo alejaría aún más del primer equipo, por lo que necesita salir cuanto antes del PSG para relanzar su carrera.