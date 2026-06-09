El extremo del Liverpool Cody Gakpo marcó dos goles en la victoria de Holanda, con diez jugadores, en un amistoso contra Uzbekistán, aunque la selección sufrió un grave susto por una lesión

Koeman aprovechó el partido a puerta cerrada en Randall's Island para probar tácticas de cara al debut. El equipo experimental dominó el inicio y abrió el marcador cuando el extremo del West Ham, Crysencio Summerville, fue derribado, lo que permitió a Gakpo transformar su primer penalti.

Una roja a Guus Til en el 89’ dejó a los Países Bajos con diez, y Sergeev igualó en el 90’ para el puesto 50 de la FIFA. Pero en el 98’ Jan Paul van Hecke forzó otro penal, que Gakpo transformó con calma.