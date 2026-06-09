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El extremo del Liverpool Cody Gakpo marcó dos goles en la victoria de Holanda, con diez jugadores, en un amistoso contra Uzbekistán, aunque la selección sufrió un grave susto por una lesión
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La selección holandesa afronta un caótico último partido de preparación
Koeman aprovechó el partido a puerta cerrada en Randall's Island para probar tácticas de cara al debut. El equipo experimental dominó el inicio y abrió el marcador cuando el extremo del West Ham, Crysencio Summerville, fue derribado, lo que permitió a Gakpo transformar su primer penalti.
Una roja a Guus Til en el 89’ dejó a los Países Bajos con diez, y Sergeev igualó en el 90’ para el puesto 50 de la FIFA. Pero en el 98’ Jan Paul van Hecke forzó otro penal, que Gakpo transformó con calma.
Se agrava la crisis defensiva antes del torneo
Tras el partido, el análisis técnico se centró más en las noticias del departamento médico que en la ajustada victoria. Antes del inicio, los planes de Holanda se trastocaron al confirmarse que el defensa del Arsenal, Jurrien Timber, quedaba fuera de la convocatoria.
Al respecto, Koeman confirmó que el once inicial será casi el mismo que usará el domingo ante Japón en el debut mundialista. Así, el polivalente defensa se pierde otro torneo.
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Los problemas en la portería agravan los quebraderos de cabeza a la hora de elegir el equipo
Además de la baja confirmada de Timber, el cuerpo técnico holandés se preocupó cuando el portero titular, Bart Verbruggen, tuvo que dejar el campo en la segunda parte tras caer mal en un salto. Su reemplazo, Mark Flekken, entró por precaución médica.
Además, Donyell Malen falló varias ocasiones creadas por Gakpo, y los goles anulados a suplentes como Brian Brobbey por fuera de juego aumentaron la dependencia de la precisión de Gakpo en las jugadas a balón parado.
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La fase de grupos del Grupo F supone una prueba táctica.
La selección europea viajará a su base de operaciones para resolver sus problemas defensivos y médicos antes del torneo. El equipo de Koeman debe recuperar su eficacia para una exigente fase inicial en Norteamérica.
Su siguiente reto será el Mundial: debutará ante Japón el sábado 14 de junio en el Grupo F, y luego se medirá a Suecia y Túnez.