El extremo del Barcelona Anthony Gordon critica la controvertida decisión de Thomas Tuchel durante la eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial ante Argentina

La carga emocional de la derrota sigue siendo pesada, pero el grupo está intentando aprovechar la experiencia de forma constructiva. Inglaterra llevó a cabo una exhaustiva puesta en común al llegar a St George's Park, lo que permitió a la plantilla afrontar de frente la decepción que aún perdura.

«Tuvimos una reunión el primer día, y fue importante porque probablemente lo mejor sea no engañarnos entre nosotros», continuó Gordon. «Fue una decepción enorme porque sentíamos que íbamos a ganar, o que estábamos en un momento muy bueno. Así que era importante dejar eso atrás y seguir adelante».

Y añadió: «Fue una reunión bastante positiva. El seleccionador simplemente nos estaba dando las gracias por muchas cosas porque, en lo que respecta al verano, fue el mejor de mi vida. Viví algunas de las mejores experiencias que he tenido nunca ese verano. Así que no podría estar más feliz y orgulloso».

Gordon también destacó el enorme contraste de emociones que vivió en Atlanta. «Nunca me he sentido mejor que cuando marqué ese gol en el partido contra Argentina y tampoco me había sentido nunca peor que 20 minutos después», dijo. «Siendo totalmente sincero, creo que cada vez que pierdes algo de valor en la vida, ya sea una persona o algo como un partido o cualquier cosa que realmente quieres tener o ganar o cualquier cosa de gran valor, nunca vuelves a ser la misma persona».

Y continuó: «Deja una cicatriz, pero esa cicatriz no siempre tiene por qué ser negativa. Puedes ser una mejor persona por ello. Puedes aprender cosas diferentes sobre el mundo, sobre ti mismo. Así que esa es un poco mi manera de verlo, y espero que tanto yo como el equipo salgamos mejorados de esto, y no al revés».