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RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

El extremo de la Roma Wesley, desesperado por rescatar a Endrick, descartado por el Real Madrid, en el mercado de fichajes de enero

Endrick
Fichajes
Real Madrid
Wesley
Primera División
Roma
Serie A

Según se informa, el extremo de la Roma Wesley está tomando cartas en el asunto para convencer a la joven estrella del Real Madrid Endrick de que se marche al Stadio Olimpico. Los dos brasileños mantienen una relación muy estrecha, y la Roma se perfila como la principal favorita para cerrar una cesión del frustrado delantero.

  • Wesley encabeza la ofensiva de seducción del Giallorossi

    La conexión entre Wesley y Endrick se ha hecho cada vez más fuerte, hasta formar un puente que pronto podría llevar al delantero del Madrid a la capital italiana. Su amistad tiene raíces profundas, como demuestra el gesto de apoyo de Endrick cuando Wesley sufrió una lesión devastadora que lo dejó fuera del Mundial apenas una semana antes del inicio del torneo. Ahora, los papeles se han invertido y Wesley intenta guiar a su compatriota en un momento difícil en España.

    Según Corriere dello Sport, el extremo de la Roma ha tomado la iniciativa y le ha enviado mensajes a su compañero de selección para expresarle lo ilusionado que estaría de compartir vestuario en el Olímpico. Aunque estos intercambios son personales y no responden a una petición del club, encajan perfectamente con las aspiraciones de la Roma en el mercado de fichajes. Los dos amigos tendrán la oportunidad de reencontrarse en persona cuando el Madrid viaje a Roma para un duelo de la Champions League el 14 de octubre, lo que le dará a Endrick una visión de primera mano del ambiente que Wesley considera su casa.

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    Crece la frustración del olvidado del Madrid

    La situación de Endrick en el Bernabéu se ha vuelto crítica tras un prometedor inicio de su carrera en Europa. A pesar de la enorme inversión realizada por el Real Madrid, el jugador de 20 años se ha visto prácticamente descartado por el cuerpo técnico. La participación del brasileño se ha limitado a una única aparición como suplente de cuatro minutos ante el Elche en los ocho primeros partidos de la presente temporada.

    Esta falta de protagonismo contrasta de forma evidente con las garantías que recibió el jugador a principios de año. Según se informa, el joven está valorando una salida porque la feroz competencia de jugadores como Kylian Mbappe, Vinicius Jr y Arda Guler le ha dejado al final del orden de preferencias. Con su desarrollo estancado, una salida temporal en enero se considera ahora la solución más lógica para todas las partes implicadas.

  • Los pesos pesados de la Serie A siguen de cerca al delantero

    La Roma no es el único club italiano que sigue muy de cerca la evolución de la situación en Madrid. El AC Milan también ha mostrado su interés, pero los giallorossi son quienes más trabajo han adelantado hasta ahora al mantener un diálogo constante con los representantes del jugador. El próximo parón internacional en Singapur ofrecerá otra oportunidad para que Wesley defienda un traspaso a la capital mientras el delantero considera sus próximos pasos.

    El presidente del Madrid, Florentino Perez, por ahora solo contempla una cesión simple para asegurarse de que el club mantenga el control sobre el futuro a largo plazo de su activo. Sin embargo, los directivos de la Roma están presionando para cerrar un acuerdo más complejo que podría incluir opciones para un traspaso permanente junto con una cláusula de recompra para el gigante español. Esta estructura permitiría a la Roma invertir más en la integración del jugador en la plantilla.

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    Preocupación internacional por el desarrollo estancado

    La falta de minutos de una de las promesas más brillantes de Brasil no ha pasado desapercibida para la jerarquía de la selección. Crece la preocupación de que el progreso del delantero se vea lastrado de forma permanente si sigue en el banquillo. La necesidad de jugar con regularidad es primordial, especialmente cuando el jugador busca dar continuidad a su anterior y exitosa cesión lejos de Madrid. Con la llegada de enero, la presión aumenta sobre Jose Mourinho y la directiva del Madrid para encontrar una solución que proteja su inversión.

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