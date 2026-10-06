La conexión entre Wesley y Endrick se ha hecho cada vez más fuerte, hasta formar un puente que pronto podría llevar al delantero del Madrid a la capital italiana. Su amistad tiene raíces profundas, como demuestra el gesto de apoyo de Endrick cuando Wesley sufrió una lesión devastadora que lo dejó fuera del Mundial apenas una semana antes del inicio del torneo. Ahora, los papeles se han invertido y Wesley intenta guiar a su compatriota en un momento difícil en España.

Según Corriere dello Sport, el extremo de la Roma ha tomado la iniciativa y le ha enviado mensajes a su compañero de selección para expresarle lo ilusionado que estaría de compartir vestuario en el Olímpico. Aunque estos intercambios son personales y no responden a una petición del club, encajan perfectamente con las aspiraciones de la Roma en el mercado de fichajes. Los dos amigos tendrán la oportunidad de reencontrarse en persona cuando el Madrid viaje a Roma para un duelo de la Champions League el 14 de octubre, lo que le dará a Endrick una visión de primera mano del ambiente que Wesley considera su casa.