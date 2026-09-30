AFP
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El extremo de la Roma Matias Soule regresa a la selección argentina tras abandonar brevemente la concentración por el nacimiento de su primer hijo
La promesa de Argentina vuelve a entrenarse con el grupo
El extremo de la Roma se ha reincorporado a la concentración de Argentina en Ezeiza después de apoyar a su pareja durante el nacimiento de su hijo. Soule abandonó temporalmente la sede de la selección para dar la bienvenida a su primer hijo, Bautista, antes de regresar a los entrenamientos el martes. El atacante de 23 años ha vuelto a centrar de inmediato su atención en asegurarse un puesto en el ataque de Scaloni.
- Getty Images Sport
La delantera anuncia la emotiva llegada de un familiar
El feliz hito de la llegada de su primer hijo fue compartido directamente por el jugador y su pareja a través de sus canales personales en las redes sociales desde el hospital. Al anunciar la llegada del nuevo miembro de su familia en una publicación conjunta en redes sociales, la pareja escribió: "Bautista Soule. Bienvenido, amor de nuestras vidas, no tienes ni idea de cuánto te queremos".
La feliz noticia recibió de inmediato mensajes de felicitación de su compañero en la Roma Paulo Dybala, que comentó: "Estoy deseando conocer a Bauti".
Camila Galante, esposa del excompañero de equipo Leandro Paredes, también añadió: "Enhorabuena, chicos. Qué familia tan bonita. ¡Os queremos!".
La gran oportunidad del veterano tendrá que esperar
Esta última convocatoria abre un camino claro para que Soule haga por fin su esperado debut con la absoluta de Argentina, después de haber permanecido durante mucho tiempo en la órbita de Scaloni. El zurdo nacido en Mar del Plata recibió su primera llamada con la absoluta cuando aún militaba en las categorías inferiores de la Juventus, con solo 18 años, antes de brillar más tarde con la selección sub-20 de Javier Mascherano en el Mundial juvenil de 2023. Con dos goles y una asistencia en el arranque de la temporada de la Serie A con la Roma, Soule se perfila ahora para encajar en la mediapunta de la Albiceleste.
- Newscom / GDA
Exigir una trilogía amistosa pone a prueba la profundidad
Argentina comienza una serie de tres amistosos cuando se enfrente a Bolivia el miércoles por la noche en el Estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Scaloni se medirá a Burkina Faso tres días después antes de cerrar el parón internacional contra Bolivia el 6 de octubre. Ese último partido atraerá la atención mundial, ya que servirá como el emotivo escenario de despedida para el icono nacional Lionel Messi.
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