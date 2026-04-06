El extremo argentino hace historia al convertirse en el primer futbolista en activo del país en salir del armario en una entrevista sin precedentes

La retransmisión incluyó un emotivo homenaje de la pareja del extremo, quien expresó un inmenso orgullo por su personalidad. La pareja declaró: «Hola, cariño, espero que te haya gustado la sorpresa. Solo puedo felicitarte y darte las gracias por ser una persona y un profesional excelentes. Sé todo el esfuerzo que le dedicas a esto, sé que tienes un sueño... Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad».

En respuesta al homenaje, Lago dijo: «Es un amor irracional, lo vivimos así, igual que con el fútbol. Intentamos expresar lo que sentimos. No sé cómo no me había dado cuenta, vivo dentro de casa. Él es muy atento y muestra su cariño de esta manera tan especial».