El extraño caso de Fullkrug: no juega en el Milan, pero podría ir al Mundial con la selección alemana de Nagelsmann

Un caso extraño, casi único en el panorama internacional: ¿puede un jugador que no es titular en su club asegurarse la oportunidad de entrar en la convocatoria de su selección nacional de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano?

Si bien la respuesta más clásica sería «no», lo que le puede suceder a Niclas Fullkrug parece contradecir incluso uno de los axiomas más clásicos del mundo del fútbol: si juegas y lo haces bien, entonces tu selección lo tendrá en cuenta y podrá darte la prestigiosa oportunidad de vestir su camiseta.

Pero vayamos paso a paso al adentrarnos en este curioso caso en torno al número 9 del Milan, que compite por ser convocado por el seleccionador Julian Nagelsmann para ocupar el puesto de delantero centro de su Alemania.