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El exseleccionador de Inglaterra y exentrenador del Liverpool regresa por sorpresa a los banquillos con un equipo de la Championship
Hodgson llega para dar estabilidad a los Robins
El Bristol City ha confirmado oficialmente el nombramiento de Hodgson como entrenador interino hasta el final de la temporada. El técnico de 78 años vuelve a los banquillos poco más de dos años después de dejar el Crystal Palace, para ocupar el puesto que dejó vacante Struber. Hodgson dirigió al Bristol durante un breve periodo en 1982, tras haber sido asistente de Bob Houghton durante dos años, pero fue destituido tras solo cuatro meses al frente del equipo debido a los graves problemas financieros que atravesaba el club.
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Struber abandona el cargo tras una mala racha
La decisión se produce tras una racha de resultados decepcionantes que llevó al club a destituir a Struber y a su asistente, Eibler. La llegada de Hodgson tiene como objetivo aportar estabilidad inmediata mientras la directiva lleva a cabo una búsqueda exhaustiva de un sucesor definitivo para dirigir la temporada 2026-27.
«El Bristol City ha nombrado a Roy Hodgson entrenador interino tras la destitución de Gerhard Struber», declaró el club. «El exseleccionador de Inglaterra, Hodgson, se hará cargo del primer equipo masculino hasta el final de la temporada, mientras que el club encargará al nuevo director deportivo la designación de un entrenador permanente para la temporada 2026/27. Los recientes resultados del club no han cumplido las expectativas y, por lo tanto, Struber y el segundo entrenador, Bernd Eibler, abandonarán el club con efecto inmediato».
Marcando la pauta en Ashton Gate
El director ejecutivo del Robbins, Charlie Boss, hizo hincapié en que esta decisión va más allá de los resultados a corto plazo, y destacó la amplia experiencia de Hodgson en la Premier League y en el ámbito internacional.
«Me gustaría dar las gracias a Gerhard y Bernd por su arduo trabajo durante los últimos nueve meses y les deseamos todo lo mejor», declaró Boss. El nombramiento de Roy va más allá de los resultados de los próximos siete partidos. Durante el resto de la temporada, nos ayudará a establecer los estándares y valores en el club que necesitaremos para tener éxito en el futuro.
«Roy es un entrenador con una gran experiencia que ha triunfado y ganado al más alto nivel. Nos apoyará a mí, a nuestros jugadores y a nuestro cuerpo técnico mientras trabajamos para alcanzar nuestro potencial. Estamos en proceso de nombrar a un director deportivo que tendrá una participación directa en la contratación de un nuevo entrenador jefe permanente».
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¿Y ahora qué?
El Robbins ocupa actualmente el puesto 16.º en la Championship y no ha logrado ganar ninguno de sus últimos cinco partidos de liga. El debut de Hodgson como entrenador del Bristol City tendrá lugar la semana que viene, en el partido fuera de casa contra el Charlton.