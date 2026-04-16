El exseleccionador de Inglaterra insta al Manchester United a fichar a un delantero de la Premier League por 30 millones de libras

Thiago ha sido una revelación en el Brentford desde su fichaje de 30 millones de libras procedente del Club Brugge, con 24 goles en todas las competiciones esta temporada. Aunque una lesión truncó su primer curso, se ha adaptado de inmediato a la Premier League en la 2025-26, aportando una eficacia letal tras la marcha de figuras clave.

Con 21 tantos en la Premier, solo Haaland, con 22, le supera. Su gran momento ha atraído el interés de varios equipos de la zona alta, que buscan reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.