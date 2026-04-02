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El exseleccionador de Francia afirma, en unas declaraciones sorprendentes, que Inglaterra no es un candidato «serio» al Mundial y que tiene una imagen de «perdedora»
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Domenech pone en duda el estatus de potencia de Inglaterra
En una entrevista concedida a L'Equipe, a través de GetFootballNewsFrance, se le preguntó al exseleccionador de Les Bleus, Domenech, de 74 años, por los equipos capaces de ganar el Mundial de 2026. Aunque reconoció a varios aspirantes, no dudó en excluir a Inglaterra de esa lista en una valoración mordaz de su situación actual en el mundo del fútbol. Domenech afirmó: «Hay unas diez selecciones capaces de competir por el título mundial», antes de dirigir sus críticas específicamente a la selección inglesa.
- AFP
Los Tres Leones sufren una imagen de «perdedores»
Cuando se le presionó para que dijera si Inglaterra formaba parte de ese grupo de diez posibles campeones, Domenech no se anduvo con rodeos. Sugirió que, a pesar del talento con el que cuenta Tuchel, el peso de los fracasos históricos sigue pesando sobre la selección nacional. «Los ingleses no, en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Tienen una imagen tan de "perdedores" que ya nadie los toma en serio. Es terrible», afirmó.
Escepticismo ante la reciente racha de Francia
Domenech no solo se mostró crítico con Inglaterra; también dirigió parte de su característico cinismo hacia la actual selección francesa dirigida por Didier Deschamps. A pesar de las recientes victorias en amistosos contra Brasil y Colombia, Domenech insiste en que los aficionados y los medios franceses no deben dejarse llevar por el entusiasmo. Considera que el nivel de los rivales durante el último parón internacional estuvo muy por debajo de lo habitual.
Dijo: «¿Cómo hemos impresionado al mundo? Por unos amistosos contra Brasil, que tiene un equipo pésimo… hay que poner las cosas en perspectiva. No hemos vencido a equipos sólidos. Colombia no ofreció nada. Rara vez he visto a una selección colombiana tan floja», señaló.
- AFP
Una figura controvertida del fútbol francés
El carácter franco de Domenech es bien conocido en el mundo del fútbol, sobre todo tras su turbulento mandato como seleccionador de Francia entre 2004 y 2010. Aunque logró el éxito al alcanzar la final de 2006, su etapa terminó en un colapso total durante el Mundial de 2010 en Sudáfrica, en el que se produjo la famosa rebelión de los jugadores en Knysna. Francia quedó eliminada en la fase de grupos, un episodio que sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de su historia.