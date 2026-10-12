El exseleccionador de Escocia Craig Levein recuerda haber asistido con Gordon Brown a un extraño «exorcismo en una iglesia» para fichar a Marvin Andrews

Al entrar en el recinto, Levein y Brown se encontraron en medio de una intensa ceremonia espiritual. Tuvieron que esperar mientras el pastor intentaba expulsar los espíritus malignos de los fieles. Levein describió la surrealista escena: «Habíamos elegido para ir una noche en la que estaban expulsando demonios. Los hombres subían al escenario, el pastor Joe les ponía la mano en la cabeza y se oían muchos lamentos. Luego los empujaba y caían de espaldas. Yo estaba allí sentado pensando: “¿Qué c*** está pasando?”. Había ido a ver a Marvin, pero había gente cayéndose por todas partes y unas seis personas tumbadas en el suelo. Fue la noche más extraña que he vivido jamás».