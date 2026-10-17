Aunque su intensa actividad en las redes sociales provocó con frecuencia críticas de aficionados y rivales políticos durante su presidencia, Casares insiste en que reunió a sus seguidores de forma orgánica a lo largo de una década y que ese perfil era un canal de comunicación esencial con los aficionados y los medios. Tras varios intentos infructuosos de recuperar el perfil a través del servicio de asistencia de Meta, acabó obteniendo una medida cautelar judicial. Alegó que la situación se vio agravada por su condición de persona mayor, que quedó «abandonada ante un sistema de atención al cliente robotizado e ineficaz».

Al destacar las consecuencias duraderas de los cinco meses sin acceso al perfil, el equipo legal de Casares declaró: «Una caída tan significativa demuestra que la actuación de Facebook no causó una mera molestia temporal, sino un perjuicio concreto a su presencia digital, su autoridad pública, su alcance profesional y el valor reputacional que Casares construyó de forma orgánica durante muchos años».

Al explicar cómo sus adversarios presuntamente utilizaron la plataforma para atacarlo tras su marcha, su defensa argumentó: «Casares, periodista, figura pública y expresidente de Sao Paulo Futebol Clube, perdió de forma abrupta el acceso al canal por el que se comunicaba con aproximadamente 600.000 seguidores durante un periodo especialmente delicado de exposición pública. Al mismo tiempo, sufrió una campaña coordinada de terceros que utilizaron el sistema de denuncias de la plataforma como arma, celebraron públicamente la “caída” de su perfil y difundieron la versión de que Casares había “abandonado” las redes sociales».