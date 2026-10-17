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El expresidente del São Paulo Julio Casares demanda a Meta por la pérdida de seguidores en Instagram en medio de otra disputa judicial contra el club brasileño
El jefe destituido exige una compensación digital
Según ESPN Brasil, Casares reclama a la empresa matriz de Instagram y Facebook una indemnización de 10 millones de reales brasileños (1,5 millones de libras/2 millones de dólares) por la pérdida de seguidores, mientras mantiene un litigio contra su antiguo club. Tras dimitir en enero antes de un proceso de destitución, asegura que su perfil estuvo desactivado durante cinco meses a raíz de denuncias falsas coordinadas. Como consecuencia, la cuenta monetizada pasó de 600.000 seguidores a 562.000 cuando fue reactivada y ahora tiene 553.000.
- AFP
Los informes coordinados provocan una suspensión de cinco meses
Aunque su intensa actividad en las redes sociales provocó con frecuencia críticas de aficionados y rivales políticos durante su presidencia, Casares insiste en que reunió a sus seguidores de forma orgánica a lo largo de una década y que ese perfil era un canal de comunicación esencial con los aficionados y los medios. Tras varios intentos infructuosos de recuperar el perfil a través del servicio de asistencia de Meta, acabó obteniendo una medida cautelar judicial. Alegó que la situación se vio agravada por su condición de persona mayor, que quedó «abandonada ante un sistema de atención al cliente robotizado e ineficaz».
Al destacar las consecuencias duraderas de los cinco meses sin acceso al perfil, el equipo legal de Casares declaró: «Una caída tan significativa demuestra que la actuación de Facebook no causó una mera molestia temporal, sino un perjuicio concreto a su presencia digital, su autoridad pública, su alcance profesional y el valor reputacional que Casares construyó de forma orgánica durante muchos años».
Al explicar cómo sus adversarios presuntamente utilizaron la plataforma para atacarlo tras su marcha, su defensa argumentó: «Casares, periodista, figura pública y expresidente de Sao Paulo Futebol Clube, perdió de forma abrupta el acceso al canal por el que se comunicaba con aproximadamente 600.000 seguidores durante un periodo especialmente delicado de exposición pública. Al mismo tiempo, sufrió una campaña coordinada de terceros que utilizaron el sistema de denuncias de la plataforma como arma, celebraron públicamente la “caída” de su perfil y difundieron la versión de que Casares había “abandonado” las redes sociales».
Una batalla judicial cuestiona la expulsión de un club
Además de su demanda contra Meta, ESPN informa de que Casares ha emprendido acciones legales contra São Paulo para impugnar las acusaciones de «gestión temeraria» y anular su expulsión como socio, ordenada por el Consejo Deliberativo del club el 10 de septiembre.
En un escrito al que ha tenido acceso el mismo medio, el exdirigente pide al tribunal que reconozca que su gestión fue «regular, de buena fe y aprobada por los órganos competentes». Insiste en que «no hubo gestión temeraria, malversación de fondos ni desviación de finalidad» y sostiene que las acusaciones «surgieron en el contexto de una disputa política interna» del club.
Sus abogados destacaron sus victorias electorales de 2020 y 2023 y los «títulos sin precedentes» conquistados durante su mandato: la Copa do Brasil de 2023, la Supercopa do Brasil de 2024, el Campeonato Paulista de 2021 y la Copinha de 2025, además del subcampeonato de la CONMEBOL Sudamericana de 2022.
Su defensa también alegó «avances comerciales y financieros» gracias al acuerdo por los derechos de denominación del estadio Morumbis, «nuevos acuerdos de patrocinio» y una «reestructuración financiera». La demanda sostiene, además, que Casares actuó «de buena fe» y contó con «el apoyo de especialistas cualificados de los departamentos financiero, contable, jurídico y de cumplimiento normativo», por lo que «las decisiones técnicas y las clasificaciones contables eran responsabilidad de esos departamentos» y no «exclusivamente del presidente».
- Avalon.red
El plazo legal coincide con el Brasileirão
A principios de octubre, el tribunal concedió al São Paulo un plazo de 15 días para presentar su defensa formal en respuesta a la petición del expresidente. Al margen de lo que ocurra en los tribunales, el primer equipo del São Paulo debe centrarse en la competición nacional cuando reciba al Vasco da Gama en el Campeonato Brasileiro el sábado por la noche. Tras ese partido en casa, afrontará dos desplazamientos consecutivos: ante el Mirassol el 24 de octubre y ante el Bahia cuatro días después.
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