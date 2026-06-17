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El exjugador estrella de la selección de los Países Bajos se disculpa por un comentario ofensivo sobre los jugadores japoneses en el partido inaugural del Mundial
Comentarios polémicos provocan una oleada de críticas
El exfutbolista de 43 años generó polémica en redes al comentar el Holanda-Japón en Dallas. Al analizar el partido, Van der Vaart dijo que los jugadores japoneses «se parecían entre sí», lo que complicó a Micky van de Ven.
Al comentar el gol del empate de Daichi Kamada en los últimos minutos, Van der Vaart declaró en NOS: «Un córner perfecto es muy difícil de defender. Este llegó con la velocidad justa, justo por encima de la línea de cinco yardas. Con un poco de suerte habría entrado, pero el córner fue increíble. Ellos [los jugadores japoneses] sí que se parecen, claro, quizá él [Van de Ven] pensó eso… Es una broma, por supuesto. Apenas me atrevo a decir nada».
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Van der Vaart presenta una disculpa oficial
Tras la condena generalizada que suscitaron sus comentarios, el excentrocampista publicó un comunicado a través de su equipo de representación para aclarar su postura y expresar su pesar. Aseguró que, pese a la naturaleza de su «broma», no pretendía discriminar a la selección ni a la comunidad japonesa.
«Entiendo que mis palabras hayan herido a algunas personas. Lo lamento sinceramente. Si he ofendido a alguien, pido disculpas. Esa nunca fue mi intención. Me tomo en serio las reacciones y entiendo que las palabras pueden interpretarse de distintas maneras. Por ello, quiero dejar claro que no hubo ninguna intención racista ni discriminatoria detrás de mis palabras. Espero que esto aclare mis intenciones y el contexto del comentario», concluye el comunicado.
Crítica a Van Dijk y a la actuación de la selección holandesa
Van der Vaart no solo criticó a Japón durante la retransmisión; también se ensañó con el capitán holandés, Virgil van Dijk. Tras el empate de la Oranje en su debut, el comentarista comparó la movilidad del defensa del Liverpool con la de un avión pesado.
«Tengo que ser sincero: Van Dijk me ha dejado bastante sorprendido», admitió Van der Vaart durante el descanso. «Al verlo, pensé: esto no pinta bien. Sobre todo al girar. Se le hace muy difícil. Es un poco como si un Boeing 747 estuviera girando. Espero que empiece a girar un poco más rápido a lo largo del torneo».
También reprochó al equipo de Ronald Koeman por replegarse y no presionar lo suficiente para ganar.
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Lo que queda por delante en el Grupo F
Las holandesas quieren dejar atrás el drama y enfrentarse a Suecia el sábado en el NRG Stadium de Houston. Japón, tras su remontada, viajará a Monterrey para medirse a Túnez —que perdió 5-1 ante Suecia—; una victoria las acercaría a la siguiente ronda.