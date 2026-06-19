Según el Telegraaf, grandes clubes de España e Inglaterra siguen al defensa Micky van de Ven, del Tottenham Hotspur.
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¡El exjugador del Wolfsburgo en el punto de mira! ¿Se avecina una pugna por su fichaje entre el FC Barcelona y el FC Liverpool?
Barça y Liverpool buscan un central zurdo, y van de Ven encaja. Ambos clubes siguen de cerca al defensa de 25 años.
La incertidumbre sobre su futuro en los Spurs aumenta el interés, pues el club inglés lleva meses intentando renovar su contrato, que vence en 2029, pero las posturas aún están lejos.
Además, las perspectivas deportivas del Tottenham, que la temporada pasada evitó el descenso por poco, también cuentan. Según el Telegraaf, Van de Ven está abierto a ofertas de clubes con más opciones de éxito. Para los Spurs, la posible salida no sería un problema: ya tienen listo un sustituto de gran talento. El internacional croata regresa a Londres tras brillar en su cesión al Hamburgo SV. Su contrato con el Tottenham vence en 2030.
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Micky van de Ven: ¿sustituto de Konate en el Liverpool FC?
El Liverpool busca un nuevo central: Ibrahima Konaté no renovará y fichará por el Real Madrid. El club inglés ya contrató el pasado verano a Giovanni Leoni, joven talento que podría acompañar a Virgil van Dijk. Sin embargo, el joven de 19 años se perdió casi toda la temporada pasada por una rotura de ligamentos cruzados, por lo que aún se desconoce cómo se adaptará tras este largo parón.
En los últimos meses se relacionó al Liverpool con Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund. El internacional alemán renovó en abril y tiene cláusula de rescisión, además de ser zurdo, lo que encaja en el perfil que buscan los Reds.
En Barcelona, Hansi Flick tiene cinco centrales, pero solo uno zurdo: Gerard Martín, lateral izquierdo que la temporada pasada actuó a menudo como central.
Micky van de Ven es titular en la selección de los Países Bajos, una de las favoritas para el Mundial.
Van de Ven fichó por el VfL Wolfsburgo en 2021 procedente del FC Volendam, donde se formó en las categorías inferiores, y fue allí donde dio el salto a la escena internacional en la Bundesliga. Tras dos años con los Lobos, el Tottenham pagó en 2023 la friolera de 40 millones de euros por el defensa.
Desde entonces es titular indiscutible en los Spurs y la temporada pasada llegó a capitanear al equipo. También es titular en la selección holandesa, aunque como lateral izquierdo. En el 2-2 ante Japón en el debut mundialista, jugó los 90 minutos; el sábado la Oranje enfrentará a Suecia en su segundo partido de grupo.
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¿Barça y Liverpool siguen a Micky van de Ven? Sus números en la 2025/26
Intervenciones
45
Goles
7
Asistencias
1
Tarjetas amarillas
12
Tarjetas rojas
1