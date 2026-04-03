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El exjugador del Real Madrid ha sido trasladado al hospital

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James Rodríguez, exjugador del Real Madrid, sufrió un problema de salud que obligó a su ingreso en un hospital de Estados Unidos durante tres días, tras el partido amistoso que enfrentó a la selección de Colombia con la de Francia.

La Federación Colombiana de Fútbol anunció que el jugador sufrió una deshidratación grave tras el encuentro, disputado en el estado de Maryland y que terminó con la victoria de Francia por 3-1.

El diario «Mundo Deportivo» señaló que James solo jugó 63 minutos y que durante el partido se le notó el cansancio y la falta de preparación física.

Al día siguiente, su estado empeoró debido a la deshidratación, lo que obligó a trasladarlo a un hospital de Minnesota, donde permaneció en observación médica durante 72 horas.

  • James RodriguezGetty Images

    Aumenta la preocupación por la disponibilidad de James Rodríguez

    La Federación Colombiana confirmó que el estado de James ha mejorado, señalando que el problema no está relacionado con ninguna lesión muscular ni con su actividad futbolística.

    Esta situación suscita preocupación sobre la disponibilidad de James Rodríguez para participar en el Mundial de 2026.

    James juega actualmente en el Minnesota United, pero solo ha disputado 39 minutos este año debido a las lesiones, y su última actuación ante Croacia, antes del partido contra Francia, estuvo por debajo de lo esperado.

    A pesar de ello, James Rodríguez, máximo goleador del Mundial de 2014, sigue siendo una pieza clave en la selección de Colombia, que se encuentra en el mismo grupo del Mundial junto a Portugal, la República Democrática del Congo y Uzbekistán.

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