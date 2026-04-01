El exjugador del Manchester United marca un gol espectacular en el minuto 100 y clasifica a la República Democrática del Congo para su primer Mundial desde 1974

La clasificación de los Leopardos no es fruto de la casualidad, ya que Desabre ha reunido una plantilla muy competitiva en la que figuran cinco jugadores que actualmente militan en la Premier League, entre ellos Yoane Wissa y Aaron Wan-Bissaka. Esta versión moderna del equipo contrasta radicalmente con la selección de 1974, entonces conocida como Zaire, que quedó eliminada del Mundial sin marcar ni un solo gol. El capitán Chancel Mbemba sigue centrado en el gran reto que supone enfrentarse a potencias mundiales consolidadas.

El defensa del Lille declaró: «Vamos a disfrutar de la clasificación, pero seguiremos trabajando. Sabemos que nos enfrentaremos a las mejores selecciones, que participan en el Mundial cada cuatro años. Mantendremos la humildad, los pies en el suelo y seguiremos trabajando. No será fácil, pero lo daremos todo para que nuestros seguidores y nuestro pueblo se sientan orgullosos».