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El exjugador del Manchester United Jesse Lingard recibe elogios del entrenador del Corinthians tras su «mejor partido» a gran altitud en la Copa Libertadores
Lingard brilla a gran altitud
Lingard ofreció una de sus actuaciones más prometedoras desde su llegada al Corinthians, al completar sus primeros 90 minutos con el club en el partido del miércoles contra el Independiente de Santa Fe en Bogotá.
El jugador de 31 años permaneció en el campo todo el partido, en el que el Corinthians logró un 1-1 pese a la exigente altitud de Bogotá, situada a unos 2.640 metros sobre el nivel del mar. Para un futbolista que aún busca su mejor ritmo, esta actuación supone un paso importante en su adaptación al fútbol sudamericano.
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«Quizás su mejor partido»
Diniz, técnico del Corinthians, elogió a Lingard en la rueda de prensa posterior al partido y destacó la gran resistencia física del centrocampista inglés bajo condiciones exigentes.
En declaraciones a Bolavip, el técnico brasileño afirmó: «Jesse ha hecho hoy uno de sus mejores partidos. Si tenemos en cuenta la dificultad del encuentro, quizá haya sido su mejor partido. Contra el Peñarol estuvo bien, pero el equipo estuvo muy inspirado. Ha terminado bien el partido; aún le quedaban fuerzas».
El papel del departamento médico del Corinthians
Diniz elogió al cuerpo técnico por preparar a Lingard para un partido tan exigente. A pesar del riesgo de repetir la misma alineación tras un partido de liga y un vuelo largo, los datos apoyaban su inclusión los 90 minutos.
Añadió: «Cuando pasa algo, viene alguien desinformado y dice: “Ah, pero ha repetido el equipo”. El departamento de fisiología, rendimiento y medicina es fantástico; reúne todos los elementos posibles para tomar las mejores decisiones». Este enfoque calculado parece estar dando sus frutos, ya que Lingard se integra cada vez más en la plantilla del Alvinegro.
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La atención se centra ahora en el enfrentamiento de São Paulo
Desde su llegada al Corinthians, Lingard ha jugado 11 partidos y marcado dos goles, siendo el encuentro de Bogotá apenas su quinta titularidad.
Tras aguantar un partido completo en condiciones difíciles, se espera que el excentrocampista del Manchester United vuelva a ser titular el domingo ante el São Paulo FC en el Neo Química Arena, en la Serie A brasileña.